Inter Miami vence a Pumas y avanza a cuartos de la Leagues Cup

El Inter Miami superó 3-1 a Pumas el miércoles y selló su clasificación a los cuartos de final de la Leagues Cup, el torneo conjunto entre la MLS y la liga mexicana. A pesar de la baja por lesión de Lionel Messi, el equipo estadounidense logró imponerse en casa con una sólida actuación en la segunda mitad.

Rodrigo De Paul, reciente fichaje del club, anotó su primer gol con el Inter al minuto 45, igualando el marcador tras la ventaja inicial que Pumas había conseguido con un tanto de Jorge Ruvalcaba en el minuto 34. El argentino fue asistido por Luis Suárez, quien además fue determinante en el resto del partido.

En la segunda parte, Suárez rompió una sequía de nueve partidos sin anotar al convertir un penalti con un disparo estilo Panenka, engañando al arquero Miguel Paul. Luego, al minuto 69, asistió a su compatriota Tadeo Allende para sellar el 3-1 definitivo.

Con este triunfo, Miami se posiciona segundo en su grupo con ocho puntos y asegura su boleto a la siguiente ronda. El técnico Javier Mascherano destacó el desempeño de De Paul, subrayando su esfuerzo tras llegar sin pretemporada. “Jugó tres partidos en siete días y contagió al equipo con su actitud”, afirmó.

Además del Inter, el Seattle Sounders también avanzó como líder del grupo con nueve puntos, tras vencer 2-1 al Tijuana y convertirse en el único equipo con tres victorias consecutivas en esta fase.

Pumas, en cambio, quedó eliminado con cinco puntos y una amarga noticia tras el encuentro. El técnico Efraín Juárez denunció públicamente que el defensor colombiano Álvaro Angulo recibió amenazas de muerte antes del partido, tanto en su teléfono como por correo electrónico.

Angulo, quien llegó recientemente desde Independiente de Avellaneda, jugó 87 minutos y fue respaldado por el cuerpo técnico. Juárez aseguró que el club ya abrió una investigación interna. Aunque evitó hacer señalamientos directos, dijo que “todo indica que los mensajes provienen de Argentina”.

La Leagues Cup continuará el 19 de agosto con los cuartos de final, y el Inter Miami espera contar nuevamente con Messi para ese compromiso.

