Ivonne Montero da positivo a COVID-19

La actriz Ivonne Montero anunció a través de sus redes sociales que dio positivo a la enfermedad del COVID-19, por lo que lleva aproximadamente una semana aislada en su casa.

“Lamentablemente el coronavirus me alcanzó”, informó este lunes 8 de marzo a través de un vídeo que publicó en Instagram, a sus más de 900 mil seguidores.

“El primer día me dio dolor de cabeza –ya nunca más me volvió a dar–, los globos oculares sí me dolían horrible por varios días y una tosecita ahí que es lo que tengo ahorita. Pero digamos que voy bastante bien. Estoy saturando muy, muy bien”, detalló la mexicana.

Asimismo, añadió: “Estoy tomando los ciclos de dióxido de cloro, que es con lo que yo me he estado cuidando y protegiendo de tiempo atrás, y la verdad es que bastante tranquilo, primero Dios así siga”.

La famosa también explicó que su hija Antonella se encuentra viviendo con sus abuelos desde hace unas semanas, por lo que no es posible que resulte contagiada: “Estoy sola, mi hija tiene ya varias semanas con sus abuelos viviendo porque estoy trabajando, entonces no hubo ningún riesgo de contagio”, aseguró.

Ivonne comenzó a grabar en febrero la primera serie de Telemundo “Malverde: El santo patrón”, y no ha sido la única del elenco en infectarse del nuevo coronavirus, pues anteriormente sus compañeros Alan Slim y Mariana Semprún padecieron la enfermedad.