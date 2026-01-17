El Real Madrid vence sin brillo al Levante y apacigua el descontento en el Bernabéu

Día a Día News

España—El Real Madrid retomó la victoria este sábado con un discreto 2-0 sobre el Levante UD en el Estadio Santiago Bernabéu, en un encuentro marcado por el malestar de su afición, que no dejó pasar su descontento tras los últimos tropiezos del equipo.

Los goles de Kylian Mbappé y Raúl Asencio, ambos en la segunda mitad, sirvieron para calmar una noche tensa en la que el conjunto blanco apenas mostró la autoridad que se le exige. El triunfo, sin embargo, permite a los dirigidos por Álvaro Arbeloa mantenerse cerca de la cima de la tabla y aliviar parcialmente la presión tras la derrota en la final de la Supercopa ante el FC Barcelona.

Durante el primer tiempo, el ambiente en el Bernabéu fue de clara frustración, los pitos se concentraron en Vinícius Jr. y Jude Bellingham, señalados por una grada impaciente que pedía más intensidad y claridad ofensiva. El Real Madrid apenas inquietó al guardameta Mathew Ryan, mientras el Levante, prudente y sin demasiada ambición, tuvo opciones aisladas a balón parado, pero sin precisión.

El panorama cambió después del descanso, Arbeloa introdujo a Arda Güler y Franco Mastantuono, buscando más creatividad y ritmo. La modificación surtió efecto: una combinación entre Güler y Mbappé provocó el penalti que el francés convirtió en el minuto 58 para abrir el marcador. Siete minutos más tarde, Raúl Asencio amplió la ventaja con un cabezazo tras un tiro libre, sellando el 2-0 definitivo.

Con el resultado a favor, el equipo local logró estabilizar el juego y controlar los ánimos. Mbappé, Bellingham y Mastantuono rozaron el tercero, mientras el Levante apenas inquietó con un intento de Iván Romero.

Pese a la victoria, el rendimiento colectivo del Real Madrid volvió a quedar en entredicho. El equipo ganó, pero sin el fútbol ni la energía que su afición demanda. Arbeloa, en su debut como técnico en casa, consiguió tres puntos cruciales, aunque el desafío de recuperar el respaldo total del Bernabéu sigue pendiente.

El próximo compromiso del Real Madrid será este martes ante el AS Monaco por la Liga de Campeones.

Compartir esta nota