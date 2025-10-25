Tormenta tropical Melissa provocará lluvias aisladas en el centro y oriente del país este sábado

Día a Día News

ElSalvador–El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), informó que este sábado se registrarán lluvias aisladas con actividad eléctrica en distintas zonas del país, principalmente en la región central y oriental, como resultado de la influencia indirecta de la tormenta tropical Melissa.

La institución explicó que el fenómeno mantiene un flujo del noreste ligeramente acelerado, lo que favorece el ingreso de humedad desde el mar Caribe hacia el territorio salvadoreño. Estas condiciones propiciarán precipitaciones dispersas durante la jornada.

Durante la madrugada, las lluvias se concentrarán en puntos de la zona costera oriental, mientras que el resto del país permanecerá con cielo poco nublado y sin registro de lluvias.

En horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado y con bajas probabilidades de precipitaciones, aunque hacia la tarde se prevé un aumento de nubosidad en la cordillera volcánica. También podrían generarse chubascos y lluvias más organizadas en zonas montañosas del norte y oriente del territorio.

Por la noche, las lluvias continuarán afectando principalmente el centro y oriente del país, acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento asociadas al desarrollo de las tormentas.

El MARN detalló que los vientos provendrán del noreste con velocidades entre 10 y 25 kilómetros por hora, y ráfagas que podrían superar los 30 kilómetros por hora. El ambiente se mantendrá cálido durante el día y más fresco en horas de la noche y madrugada.

Estas condiciones atmosféricas responden al patrón de circulación que la tormenta tropical Melissa mantiene en la región, aunque el fenómeno no representa una amenaza directa para El Salvador. Las autoridades recomiendan precaución ante posibles ráfagas de viento y tormentas eléctricas puntuales.

En el Pacífico se mantiene un sistema en vigilancia.



1. Tormenta Tropical Sonia



Ubicación: al suroeste de la península de Baja California, México.



Dirección de movimiento: al oeste, a 15 km/h.



Influencia: no afectará las condiciones atmosféricas de nuestro país. pic.twitter.com/iAVjdVI3XT — Ministerio de Medio Ambiente (@MedioAmbienteSV) October 25, 2025

