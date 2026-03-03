Jóvenes podrán tramitar el DUI de forma anticipada en jornadas del RNPN

Día a Día News

ElSalvador–El Registro Nacional de Personas Naturales (RNPN), dio inicio a jornadas de preenrolamiento en diferentes centros educativos del país, con el propósito de facilitar la obtención anticipada del Documento Único de Identidad (DUI) a jóvenes de 17 años que cumplirán la mayoría de edad entre el 1 de septiembre de 2026 y el 27 de febrero de 2027.

El director ejecutivo del RNPN, Fernando Velasco, informó que los jóvenes podrán realizar el trámite gratuito hasta el 31 de agosto, en cualquiera de los 19 DUICentros a escala nacional o durante las jornadas móviles que se desarrollarán en coordinación con el Ministerio de Educación.

“Queremos que los jóvenes puedan gestionar con tiempo su DUI y estén listos para participar en los comicios de 2027. Este proceso es gratuito y busca acercar los servicios del Estado a la ciudadanía”, explicó Velasco.

Durante esta semana, las brigadas del RNPN se desplegarán en distintos institutos educativos: entre ellos, el Centro Escolar INSA en Santa Ana, el Instituto Nacional General Francisco Menéndez en San Salvador, el Instituto Nacional de Usulután, el Instituto Nacional Isidro Méndez en San Miguel y el Instituto Nacional José Simeón Cañas en La Paz.

Para los días 5 y 6 de marzo, las jornadas se trasladarán al Instituto Nacional Cantón Lourdes en La Libertad, al Instituto Nacional de Izalco en Sonsonate, al Instituto Nacional Francisco Gavidia en San Miguel y al Instituto Nacional de Santiago de María en Usulután. También se desarrollarán actividades en el Centro Cultural Salvadoreño Americano y en el Instituto Nacional General Manuel José Arce, ambos en San Salvador.

Los jóvenes deberán presentar pasaporte, carné estudiantil o de minoridad, y si no cuentan con estos documentos, podrán asistir acompañados por uno de sus padres o dos testigos con DUI vigente.

El RNPN estima realizar cerca de 290 jornadas móviles en todo el país, con el objetivo de cubrir hasta el 60 % de la población estudiantil elegible para este proceso.

Compartir esta nota