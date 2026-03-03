Avalan reforma aduanera para evitar importación de productos elaborados con trabajo infantil o forzoso

Día a Día News

ElSalvador–La Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto de la Asamblea Legislativa emitió dictamen favorable a una reforma de la Ley Orgánica de la Dirección General de Aduanas, con el propósito de garantizar que los bienes importados a El Salvador no sean fabricados bajo condiciones de trabajo forzoso o infantil.

El dictamen, que será sometido al pleno legislativo, incorpora el artículo 27-A a la normativa aduanera, estableciendo la obligación de que cada importador presente una declaración jurada en la que certifique que sus productos no provienen de prácticas laborales que vulneren los derechos fundamentales reconocidos por la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

El jefe de la Unidad de Asuntos Internacionales de la Dirección General de Aduanas, Luis Manuel Córdova, explicó que, además de la declaración, la institución podrá requerir documentación adicional cuando existan dudas sobre el origen o el proceso de producción de las mercancías.

De comprobarse incumplimientos, se contemplan sanciones administrativas, civiles o penales, así como la retención o denegación del ingreso de los productos al país.

Córdova detalló que la aplicación de la medida será coordinada con otras instituciones, como el Ministerio de Trabajo y Previsión Social y el Ministerio de Economía, con el fin de fortalecer los mecanismos de control y el cumplimiento de las normas internacionales sobre derechos laborales.

El funcionario añadió que esta disposición refuerza los compromisos asumidos por el Estado salvadoreño en el marco del acuerdo comercial con Estados Unidos, el cual prohíbe la importación de bienes elaborados mediante explotación laboral y promueve la erradicación del trabajo infantil.

La reforma entraría en vigencia ocho días después de su publicación en el Diario Oficial.

