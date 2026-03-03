MARN advierte una semana de calor extremo en varias zonas del país

Día a Día News

ElSalvador–El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) alertó sobre un incremento sostenido de las temperaturas durante los próximos días, con valores que podrían superar los 41 grados Celsius en sectores del oriente y la zona costera.

Según el informe oficial, en los valles interiores las temperaturas oscilarán entre 33 y 36 grados, mientras que en zonas altas podrían situarse entre 21 y 32 grados Celsius. El calor será más intenso al mediodía y, en algunos puntos, persistirá durante las primeras horas de la noche.

El aumento se registra tras el cese de los vientos del norte ocurrido el 22 de febrero. Desde entonces, varias estaciones meteorológicas han reportado récords de temperatura, como los 38.5 °C en San Andrés, La Libertad, los 41.1 °C en Acahuapa, Usulután, y los 41.6 °C en Santa Rosa de Lima, La Unión, considerada la más alta del año hasta ahora.

Medio Ambiente también señaló registros elevados en el Cerrón Grande, Nueva Concepción, San Miguel, el puente Cuscatlán y San Francisco Gotera. El fenómeno responde a las condiciones previstas en las perspectivas climáticas de finales de 2025, que anticipaban uno o dos episodios de calor extremo durante marzo.

Las autoridades instan a la población a mantenerse hidratada, usar ropa ligera, aplicar protección solar y evitar actividades físicas intensas al aire libre durante las horas más calurosas, especialmente en la zona norte y occidental del país, donde el impacto podría ser mayor.

Compartir esta nota