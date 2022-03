Julio Olivo denuncia que el TSE ha sido tomado por cuatro magistrados

El magistrado del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Julio Olivo, mencionó esta mañana en una entrevista que se está haciendo un “pacto entre magistrados de ARENA y GANA o ARENA y Nuevas Ideas”,



Olivo destacó que se está dañando la institucionalidad del TSE, debido a la influencia a la hora de tomar decisiones dentro del ente.



“Quiero hacer una denuncia ante la comunidad nacional e internacional que en el Tribunal Supremo Electoral (TSE) se está destruyendo la institucionalidad de la autoridad electoral”, señaló Olivo.



Olivo también aseveró que ha sido apartado de reuniones del organismo, detallando que son cuatro magistrados los que toman las decisiones de este, apartando también a suplentes del mismo.



“Cuatro magistrados creen que son el organismo colegiado del Tribunal Supremo Electoral y creen que suprimiendo a Julio Olivo se pueden tomar todos los acuerdos posibles o suprimiendo a seis magistrados, porque ya no solo es Julio Olivo como magistrado titular el excluido, sino a cinco suplentes también. Se toman acuerdos y se hacen reuniones ordinarias solo con cuatro y esas no son las reuniones que plantea el Código Electoral”, agregó.



Por otra parte, Olivo hizo referencia a que el exdiputado independiente Leonardo Bonilla sigue sin presentar un informe que indique el origen de los fondos utilizados para financiar su campaña electoral.



“Hasta este momento, don Leonardo Bonilla no ha rendido cuentas al Tribunal, nunca presentó de dónde había obtenido los fondos (para financiar su campaña)” , dijo el magistrado.



Ante esto, Olivo destaca que se deben generar mecanismos para controlar estas acciones, y evitarlas en las próximas elecciones, ya quw según él, habrán más candidatos no partidarios.



“Van a ver más candidatos no partidarios, cómo va a regular usted, si los informáticos dicen que no se puede controlar, no es trasable el dato de donde vienen los fondos, , eso nos puede degenerar la elección, lo estoy poniendo ahorita porque el TSE también sería responsable si no promueve esta reforma”



En mayo de 2018, Bonilla se convirtió en el primer diputado no partidario en la historia de El Salvador.

