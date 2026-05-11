Karol G aumenta su gira de 39 a 63 shows confirmados en estadios alrededor del mundo

En solo cuatro días, KAROL G vendió más de 2 millones de boletos en Estados Unidos, Canadá, Europa y Latinoamérica. Una cifra que no solo refleja la conexión masiva con sus fanáticos, sino que también confirma su alcance e impacto global.

Ante una demanda imparable, el “Viajando Por El Mundo Tropitour” pasó de 39 a 63 shows confirmados en estadios con nuevas fechas en Chicago, Los Ángeles, San Francisco, Nueva York, Miami, El Paso, Barcelona, Sevilla, Madrid, Bogotá, Ciudad de México, Lima, Quito y Santiago de Chile. En varios de estos mercados, las noches adicionales se agotaron en tiempo récord.

Entre los récords que ya marca el “Viajando Por El Mundo Tropitour”:

Múltiples ciudades agotaron sus fechas iniciales en cuestión de horas, lo que llevó a agregar segunda, tercera y hasta cuarta función en mercados como Los Ángeles, Chicago, Miami, Nueva York, San Francisco, Barcelona, Sevilla y Madrid

Cuatro noches confirmadas en Madrid y Santiago de Chile

Tres noches confirmadas en Los Ángeles, Ciudad de México, Monterrey, Sevilla, Bogotá y Quito

Dos noches confirmadas en Chicago, San Francisco, El Paso, Nueva York, Miami y Barcelona

Fechas adicionales aún por anunciar o salir a la venta

El “Viajando Por El Mundo Tropitour” se apoya en el legado que dejó su “Mañana Será Bonito World Tour” — más de 2.3 millones de boletos en 62 shows, más de $300 millones de dólares, y cierre con cuatro noches agotadas en el Estadio Santiago Bernabéu de Madrid. Con esta nueva gira alcanzando una gran magnitud incluso antes de comenzar, KAROL G se perfila para superar cada récord que ella misma estableció.

El anuncio llega tras sus históricas presentaciones como headliner en Coachella 2026, donde se convirtió en la primera artista latina en encabezar el festival en toda su historia, protagonizando lo que la crítica y el público no dudaron en calificar como un momento histórico para la música latina.

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