Justin Bieber y Hailey Bieber anuncian el nacimiento de su primer hijo

Justin Bieber, que alcanzó el estrellato internacional en 2010 con su éxito «Baby», ha dado la bienvenida a uno de los suyos con su esposa, Hailey Bieber (des. Baldwin).

El cantante, de 30 años, publicó una foto del pie de un bebé el viernes en Instagram, revelando el nombre del niño como Jack Blues Bieber. La modelo de 27 años volvió a compartir la publicación en Instagram Stories.

No está claro cuándo nació el bebé; un representante de Hailey Bieber le dijo a The Associated Press el viernes por la noche que no había más detalles disponibles.

La pareja anunció que estaban esperando un bebé en mayo a través de publicaciones de Instagram en sus respectivas páginas de una ceremonia íntima de renovación de votos. Los vídeos y las fotos muestran a la modelo, que también fundó la marca de cuidado de la piel Rhode, usando un vestido blanco ajustado que mostraba su barriga. La AP confirmó que Bieber estaba embarazada de poco más de seis meses en el momento del anuncio.

Desde el anuncio del embarazo, la pareja ha compartido fotos juntas y de Hailey Bieber que mostraba la barriga de la modelo, incluida una campaña para la línea de cuidado de la piel de Rhode.

Los Biebers se casaron en noviembre de 2018, lo que también anunciaron a través de una publicación de Instagram. El cantante publicó una foto del dúo con el pie de foto, «Mi esposa es increíble», y su esposa siguió cambiando su nombre de usuario de Instagram a «Hailey Bieber». La pareja salió durante aproximadamente un mes antes de casarse.

Justin Bieber saltó a la fama cuando era adolescente y se convirtió en un artista ganador de un Grammy con ocho canciones número 1 en su haber, incluyendo «Sorry», «Love Yourself» y «What Do You Mean?» Su último álbum, «Justice», fue lanzado en 2021.

Compartir esta nota