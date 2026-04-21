Karol G regresa a Coachella para el segundo fin de semana

Crédito de la foto: Henry Hwu

Tras su histórico debut como la primera artista latina en encabezar el cartel de Coachella , KAROL G regresó al desierto para el segundo fin de semana, ofreciendo una segunda actuación impactante que reafirmó el impacto cultural de este hito. Durante ambos fines de semana, las presentaciones de KAROL G han sido ampliamente reconocidas como una celebración emblemática de la cultura e identidad latinas en uno de los escenarios más influyentes del mundo. La crítica elogió el espectáculo como una poderosa expresión de orgullo latino, destacando su significado cultural y su resonancia global.

Su regreso a los escenarios para el segundo fin de semana volvió a demostrar la magnitud y la ambición de su producción en vivo, fusionando influencias musicales de diversos géneros, impactantes efectos visuales y una narrativa envolvente. Concebido como un viaje de transformación, el espectáculo se desarrolló como una exploración de la fuerza femenina, inspirada en el espíritu de la mujer libre, indómita y salvaje. A través de la música, el movimiento y la narración, KAROL G invitó al público a un viaje de autodescubrimiento: recuperar su voz, reconectar con su identidad y empoderarse con confianza y determinación.

La visión creativa estuvo liderada por el director creativo y coreógrafo Parris Goebel , junto con el productor creativo Parker Genoway , con la dirección musical de Ezequiel “Cheche” Alara , Miguel Gandelman y Roberto Trujillo

Por segundo fin de semana consecutivo, KAROL G presentó un repertorio renovado y una lista de invitados especiales, aportando nueva energía y nuevos momentos a la presentación. Peso Pluma se unió a ella en el escenario para interpretar “Qlona”, mientras que J Balvin y Ryan Castro protagonizaron un segmento destacado del espectáculo, ofreciendo un momento lleno de energía que rindió homenaje al alcance global y la evolución del género. J Balvin, figura pionera de la música latina y artista que ya se había presentado en Coachella, añadió un significado especial al concierto, uniendo generaciones del género en uno de los escenarios más importantes del mundo. Becky G regresó para interpretar “MAMIII”. El legendario trompetista cubano Arturo Sandoval ofreció una poderosa interpretación en vivo de “Ivonny Bonita”, añadiendo una capa de virtuosismo musical a la presentación.

Compartir esta nota