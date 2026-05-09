GRUPO FRONTERA une fuerzas con Alejandro Fernández en “Cada Vez Me Gusta Más”

Los ganadores del Latin GRAMMY y nominados al GRAMMY, Grupo Frontera, presentan “Cada Vez Me Gusta Más”, su nuevo sencillo en colaboración con el icónico cantante mexicano y ganador del Latin GRAMMY Alejandro Fernández, una canción que explora la intensidad de un amor que, aunque no es el más conveniente, resulta imposible dejar atrás.

Con una narrativa cargada de emoción y honestidad, y producida por Edgar Barrera, “Cada Vez Me Gusta Más” retrata ese vínculo con una persona que, aunque pueda no ser la opción más fácil, se siente única e irreemplazable para quien la ama. La colaboración con Alejandro Fernández aporta una dimensión adicional al tema, fusionando el sonido de Grupo Frontera con la fuerza interpretativa de una de las voces más representativas de la música mexicana. El resultado es una balada norteña que destaca por su carga emocional y su capacidad de conectar con el público desde la primera escucha.

“Es un honor para nosotros colaborar con una leyenda como Alejandro Fernández”, compartió Grupo Frontera. “Su voz no solo eleva la canción, sino que le imprime una emoción muy especial. Poder compartir este momento con él es algo que nos llevamos para siempre”.

“Con Grupo Frontera hubo una conexión única desde el primer encuentro, y todo fluyó de manera muy natural, sin esfuerzo. Es de esos encuentros que se quedan contigo… esa complicidad se siente en cada nota de la canción. Para mí es un orgullo poder acompañar a artistas tan talentosos de esta nueva generación.” – Alejandro Fernández

El video musical oficial ofrece una mirada íntima, tipo detrás de cámaras, de la colaboración, mostrando a Grupo Frontera y Alejandro Fernández interpretando el tema juntos con el paisaje de las playas de Nayarit como telón de fondo. Presentado como un visual continuo y espontáneo, el video resalta la química natural entre los artistas mientras integra el entorno costero dentro de la interpretación. Musicalmente, “Cada Vez Me Gusta Más” reafirma el compromiso de la agrupación con el sonido norteño que ha definido su identidad, incorporando elementos más cercanos a la base del género dentro de su propuesta actual. Este lanzamiento también marca el inicio de una nueva etapa creativa para el grupo.

Junto con este sencillo, Grupo Frontera anuncia su próximo EP de corte norteño “Con dolor -Grupo Frontera”, que se lanzará el 28 de mayo. Aunque aún no se han revelado más detalles, el proyecto estará enfocado en un sonido más cercano a la base del género, retomando los elementos que han definido su estilo desde el inicio. “Cada Vez Me Gusta Más” sigue a “Ojitos Bellos”, primer adelanto del EP, que ha tenido una fuerte respuesta del público y ha generado una alta participación en plataformas como TikTok, donde los fans han impulsado el tema de forma orgánica.

En medio de este lanzamiento, Grupo Frontera inicia su gira “Triste Pero Bien C*bron Tour” por México el 8 de mayo, comenzando en la Ciudad de México en la Arena CDMX, antes de continuar por Torreón, Oaxaca, Veracruz, Guadalajara, Puebla, Mérida y Tijuana, como parte de esta nueva etapa.

Alejandro Fernández también se encuentra actualmente de gira por México y Centroamérica con su “De Rey a Rey Tour”, un homenaje a su legendario padre, VicenteFernández.

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