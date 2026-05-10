Grupo Frontera conquista la Arena CDMX

Grupo Frontera conquistó anoche la Arena CDMX con una presentación completamente sold out como parte de su gira “Triste Pero Bien C*brón”, reafirmando el gran momento que atraviesa la agrupación y su fuerte conexión con el público mexicano en una de las noches más importantes de esta etapa de la gira.

Durante más de dos horas, la banda recorrió algunos de los temas más importantes de su repertorio, incluyendo éxitos como “un x100to”, “No Se Va”, “Bebe Dame”, “Coqueta”, “Hecha Pa’ Mí” y “Me Jalo”, además de canciones de su más reciente álbum, “Lo Que Me Falta Por Llorar”, como “Monterrey” y “Quién La Manda”, frente a miles de fans que acompañaron cada canción de principio a fin. El show presentó una propuesta en vivo enfocada en resaltar el lado más musical y emocional de Grupo Frontera, apostando por arreglos en vivo, una banda expandida y una experiencia más cercana y orgánica sobre el escenario.

La noche también contó con invitados especiales como Xavi, una de las nuevas voces con mayor impacto dentro de la música mexicana actual, quien se unió al grupo para interpretar el exitoso y viral tema “No Capea” y además presentó su éxito “La Diabla”; y Silvestre Dangond, uno de los máximos exponentes del vallenato contemporáneo, quien se sumó para cantar “Imposible”, provocando algunos de los momentos más celebrados y comentados de la noche. La velada también contó con una aparición especial de Belinda, una de las figuras más reconocidas del pop latino, quien sorprendió al público interpretando “Amor a Primera Vista” y “El Amor de su Vida”.

La presentación en Ciudad de México marca una de las paradas más importantes de esta etapa de la gira en México, que continuará recorriendo el país con próximas fechas en Torreón, Oaxaca, Veracruz, Guadalajara, Puebla, Hermosillo, Mérida y Tijuana.

El show llega además en medio de un momento clave para la agrupación. Esta semana, Grupo Frontera lanzó “Cada Vez Me Gustas Más” junto a Alejandro Fernández, una de las voces más icónicas y representativas de la música mexicana. La colaboración une dos generaciones de la música regional mexicana y sirve como primer adelanto de su próximo EP “Con Dolor – Grupo Frontera”, disponible el 28 de mayo. Aunque aún no se han revelado más detalles del proyecto, el EP estará enfocado en un sonido más cercano a la esencia norteña que ha definido a la agrupación desde sus inicios.

A esto se suma otro importante hito reciente: la agrupación rompió récord de asistencia en Villahermosa, Tabasco, durante una parada de la gira “Triste Pero Bien C*brón”, reuniendo a más de 137 mil personas en una sola noche en el Foro Tabasco de la Feria Tabasco 2026, convirtiéndose en el concierto con mayor asistencia en la historia del recinto.

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