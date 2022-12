La Asamblea Aprueba nueva Ley de Pensiones con un aumento del 30% a las pensiones por vejez

Escucha este artículo Escucha este artículo

La Asamblea Legislativa aprobó con 67 votos a favor, dos en contra y 12 abstenciones, la Ley Integral para el Sistema de Pensiones, que deroga la Ley del Sistema de Ahorro de Pensiones (SAP) y aumenta un 30 % las pensiones por vejez.



Por su parte, el presidente de la República, Nayib Bukele, detalló que el incremento del 30 % se aplicará a “todos los pensionados por vejez, actuales y futuros con pensiones hasta de $2,300”.



Los cambios que percibirán las personas en situación de retiro y los cotizantes actuales les ayudarán a tener mayores ingresos. “Con la reforma de pensiones, todos los pensionados por vejez, actuales y futuros, con pensiones hasta de $2,300, tendrán un incremento del 30 % en su pensión (no únicamente los de la pensión mínima)”, explicó el Presidente.



Con las disposiciones que las normativas establecen, las pensiones que ya están entregándose tendrán diferentes rangos de incremento: la mínima, por ejemplo, pasará de $304.17 a $400; una de $500 pasará a $650 y así sucesivamente, agregó Nayib Bukele.



“Estos son algunos de los beneficios para los pensionados y cotizantes”, destacó el Mandatario.



“Hay 100,000 personas que ya alcanzaron la edad de retiro, pero que no querían dejar de trabajar porque sabían que al hacerlo recibirían un ingreso insuficiente. Ahora, ya pueden iniciar el trámite con tranquilidad pues su expectativa de la cantidad a recibir es mayor, gracias a las nuevas leyes”, destaca.



Aquellas personas que sacaron el anticipo del 25 % de sus ahorros ya no tienen que devolverlo ni trabajar más años como requisitos para jubilarse y siempre obtendrán el ingreso de manera periódica.



La comisión de las AFP baja de 1.9 % a 1 %, y además, la rentabilidad de los ahorros previsionales subirá hasta el 7 %. Estos aumentos en el dinero que entra al fondo se usará directamente para beneficio de cotizantes y pensionados.



El aumento también excluye las pensiones por la muerte de un familiar y las pensiones por invalidez. Además, tampoco podrán optar a este aumento a los trabajadores que retiraron el anticipo de sus ahorros, cuyo cálculo se hará con base en lo retirado de su cuenta y con el total ahorrado.



Como contraparte, la ley subirá un punto porcentual a la cotización laboral al Sistema de Ahorro de Pensiones (SAP), aumentando del 15 al 16 por ciento del salario como cotización para el ahorro de cada trabajador.



Así, la pensión mínima de El Salvador (que corresponde a aquellos no incluidos en esta reforma) será de $304,17 estadounidense, lejos de los 400 dólares que prometió el Gobierno de El Salvador,

