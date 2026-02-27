La ciudad de Madrid se prepara para el encuentro internacional más relevante del año para jóvenes líderes

La ciudad de Madrid, España, se prepara para acoger uno de los encuentros internacionales más relevantes del año para jóvenes líderes, estudiantes, profesionales y ciudadanos de todo el mundo interesados en economía política, estrategia global y liderazgo: el Young Political Economy Forum 2026 (YPEF Madrid), que tendrá lugar del 19 al 21 de abril de 2026 en el campus de Spain Business School.

YPEF Madrid es una plataforma internacional organizada por The Centre for International Political Economy (C-IPE) en colaboración con Spain Business School, diseñada para empoderar a jóvenes pensadores globales, economistas emergentes y futuros líderes con herramientas estratégicas que les permitan influir en el desarrollo de políticas públicas y dinámicas económicas globales.

Un foro internacional para construir pensamiento estratégico

Durante tres días intensivos, los participantes de YPEF Madrid 2026 tendrán acceso a una experiencia única de aprendizaje y diálogo, que incluye:

Paneles con expertos en economía política y globalización.

Simulaciones estratégicas sobre alianzas geopolíticas y comercio internacional.

Sesiones interactivas sobre política inclusiva, integración regional y gobernanza global.

Talleres y actividades diseñadas para potenciar el liderazgo y la capacidad crítica frente a los desafíos del entorno internacional.

Además, el programa cubre módulos como Política económica del comercio global, Diseño de políticas inclusivas, Cambios geopolíticos y alianzas regionales o Gobernanza global, entre otros temas de alta relevancia para jóvenes profesionales.

Spain Business School no solo brinda su campus en Madrid para la realización del foro, sino que también participa en el diseño académico del programa y certifica oficialmente la participación de los asistentes. Al finalizar el foro, todos los participantes recibirán una credencial de asistencia oficial emitida por Spain Business School, validada por su consejo académico y alineada con los estándares europeos de educación. Esta acreditación no solo reconoce la participación en un evento internacional de alto nivel, sino que se convierte en un valor añadido para el perfil profesional de estudiantes, jóvenes profesionales y futuros líderes interesados en economía, relaciones internacionales, política pública y desarrollo sostenible.

Un impacto global desde Madrid

YPEF Madrid se ha concebido como un encuentro con proyección internacional. Está abierto a participantes de todas las nacionalidades, eso sí, con dominio del inglés, que es el idioma en el que se imparte el Foro, lo que facilita la participación de jóvenes de diversas regiones.

Además de las actividades académicas, los participantes tienen acceso a:

Redes de networking con profesionales y líderes internacionales.

Actividades culturales y visitas guiadas.

Mentoría con expertos en política, economía y liderazgo estratégico.

Oportunidades de colaboración con organizaciones globales e instituciones públicas.

En un mundo donde las relaciones económicas, la política internacional y los desafíos geopolíticos están profundamente interconectados, eventos como YPEF Madrid 2026 brindan a los jóvenes una perspectiva global sobre los retos actuales y futuros del orden económico internacional. Además de herramientas prácticas para diseñar estrategias colaborativas.





