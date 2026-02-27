Trabajo, honradez y seriedad

Tuve el agrado de poder entrevistar al señor Félix Ulloa, actual vicepresidente de El Salvador, abogado, notario y miembro del partido Nuevas Ideas, con la idea de profundizar sobre los objetivos cumplidos, la actualidad y lo que se gestiona en el país.

En primera instancia, le consulté a Ulloa sobre la seguridad, donde hizo mención a la crítica situación que el país vivía en el pasado y como debieron enfrentar ese problema cuando asumieron. Bukele no dudó en generar un plan de Control Territorial para ir recuperando esas zonas que antes controlaban las pandillas, las cuales reaccionaron de forma violenta ante esa medida inicial y se tuvo que proceder a establecer el régimen de excepción, que se decretó el 27 de marzo de 2022 y se valida cada 30 días por el Congreso, organismo fundamental, donde Nuevas Ideas obtuvo apoyo del pueblo desde las elecciones de 2021 (y ratificados en 2024) para la generación de normas legales que respalden el accionar del ejecutivo,

además de los cambios en el poder judicial, con penas más duras y nuevos jueces que no se vean atados a los delincuentes. El gobierno actuó firme, equipando e instruyendo a la policía, brindando mejor tecnología.

Ulloa señaló que “solo la última encuesta, que ya es la segunda vez que se repite el mismo fenómeno, le da un nivel de aceptación al gobierno del presidente Bukele del 91%. Después de seis años y medio de gobierno sigue aumentando su popularidad, pero lo novedoso es que cuando se le pregunta a la población si quieren que continúe el régimen de excepción, el porcentaje aumenta a más de un 96%, el pueblo se volcó a las urnas para respaldar el proyecto del presidente y le ha dado toda esa fuerza institucional que deriva de la democracia”.

El segundo punto que traté con el Sr Félix fue el económico, donde señaló un plan que consta de seis etapas (y van por la tercera). La primera fue para asegurar la redundancia, la seguridad alimenticia del pueblo. Se creó una serie de mercados que son para consumo popular directo, donde los productores van y venden directamente al consumidor, y se eliminó la figura del intermediario que encarecía los productos. Además, se tomaron más de 80 decisiones legislativas de carácter arancelario para quitarle impuestos a los productos de la canasta básica.

La segunda etapa fue la de la innovación, que se inauguró con el primer proyecto de Data Trust, que es una de las empresas más importantes en el rubro de la tecnología, de la informática. Se hizo un acuerdo con Google, que tiene en El Salvador su mayor oficina en la región. Luego, con Elon Musk, recientemente se concretó un acuerdo con su empresa para poder dar a todos los estudiantes del sector público asistencia personalizada a través de la XAI, o sea, la inteligencia artificial de su plataforma. Se distribuyeron más de un millón doscientas mil computadoras y tablets a todos los estudiantes del sector

público, a los docentes. Se les enseña ahora, se dan clases con Google Classroom. También se tomaron una serie de medidas legislativas que permiten tener a El Salvador a la vanguardia digital, desde la adopción del Bitcoin, la creación de la Agencia Nacional de Inteligencia Artificial, y ser el único país del mundo que tiene una Comisión Nacional de Activos Digitales.

La tercer etapa del aspecto económico refiere a la conectividad, el desarrollo de la infraestructura de las carreteras, del transporte aéreo. El gobierno está construyendo un segundo aeropuerto internacional, además de dos aeródromos, ampliación del actual aeropuerto de Comalapa, y con una empresa turca se hizo un acuerdo de ampliación de los puertos marítimos. El Salvador tuvo un de un 1.5 a un 2% de crecimiento histórico y en el año 2025 cerró con un 4% de crecimiento a nivel del PIB. En un próximo artículo desarrollaré otros puntos de la entrevista, saluda, Onofre Laborde.

