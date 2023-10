La Cuma de la esperanza

Escucha este artículo Escucha este artículo

Por Licdo: Mauricio Rodríguez

En las últimos días se viralizó la imagen del candidato presidencial del partido Arena, me refiero al señor Joel Humberto Sánchez quien tuvo el atrevimiento o la ignorancia política de deslegitimar la entrega de computadoras y de laptops a estudiantes del sector público de nuestro país, por parte del Presidente Bukele, por medio de la cartera de Estado refiriéndome al Ministerio de Educación, al entregar una “Cuma” a un menor de edad que asistió a uno de sus eventos, de verdad no se si sentir lastima, risa o colera ,pero es que no dan una en sus pretensiones de detentar el poder político dejando al descubierto su menosprecio por nuestra gente humilde y trabajadora; yo admiro la tenacidad, el emprendedurismo las ganas de salir delante de muchos de nuestros hermanos salvadoreños radicados principalmente en la nación del norte y creo que entre esos salvadoreños se encuentra el citado señor, aunque una es salir adelante como trabajador, emprendedor, comerciante o empresario en dicha nación y otra muy a parte pretender llegar al poder político con tales ofrecimientos, habrá que considerar si es que tiene asesores o si quienes juegan ese rol se encuentra el señor Ronald Umaña y compañía, de ser así señor Joel Sánchez solo se le agradece su participación y creo le saldría mucho mas barato renunciar a una aventura política que a todas luces se encuentra cuesta arriba, es decir, lo que va a gastar ( no invertir) en esa campaña creo seria mejor invertirlo en otro tipo de giros que le permitan crecer como empresario dinamizar la economía mediante la generación de empleos directos e indirectos, creo y sin temor a equivocarme que de esa manera hará patria y llevara beneficios a muchas familias.

La historia de nuestro país en épocas pasadas estuvo plagada de políticos vistos y los grupos de poder fáctico que siempre tuvieron esa misma tendencia de menosprecio de nuestra gente humilde y trabajadora tanto es así que la educación básica era inexistente en las zonas rurales y de difícil acceso, caso contario en la actualidad existe diferentes modalidades para poder apoyar a nuestra gente a desarrollar sus habilidades por medio de la educación, tanto en lo urbano como en lo rural obviamente las cosas han cambiado de manera radical y un mundo en desarrollo constante demanda de que se proceda a cualificar los procesos de enseñanza aprendizaje por medio del uso de tecnología de punta, en este caso la internet y el uso de diferentes plataformas que no solo sirven a educación, sino que, ahora muchos procesos empresariales y de instituciones de gobierno, tienden a evolucionar con uso de la tecnología reduciendo con ello la llamada brecha digital, en consecuencia no es coherente con los nuevos tiempos, ni con la nueva manera de hacer política el hacer este tipo de ofrecimientos, es decir una Cuma por computadora lo que tiene un claro mensaje de volver al pasado y eso si es peligroso para nuestro país pues creo que sabemos interpretar el retroceder, implica reducir la inversión en educación, en salud, en turismo y los más grave en seguridad que representaría darle libertad a los delincuentes ahora guardando prisión en el CECOT.

La “Cuma de la esperanza” es el slogan que el partido Arena debe de utilizar en alusión a sus pretensiones electorales puesto que ya no les quedan argumentos válidos y convincentes que motiven a la población a votar por Arena.

La campaña política a iniciado y veremos desde quienes ofrecen como en el caso “una Cuma” hasta quienes ofrecen juegos de capirucho , son olvidar la “sopa de patas”, que genera entre la población un desencanto de este sector de la “clase política” nada seria y sin verdaderas alternativas de solución a los problemas de país.

En el otro ámbito vemos a un presidente Bukele como candidato a la reelección muy fortalecido y con una imagen positiva que logra trascender fronteras y con un inminente triunfo electoral a meses de la elección.

Compartir esta nota