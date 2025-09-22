Onda tropical mantendrá lluvias en El Salvador

Día a Día News

ElSalvador–El país estará bajo la influencia de una onda tropical acompañada por sistemas atmosféricos en capas medias, lo que generará condiciones inestables durante este lunes. Desde la mañana, se espera cielo mayormente nublado con lluvias débiles en la franja costera y la cadena volcánica.

Hacia media mañana, se prevén chubascos intermitentes cerca de las zonas volcánicas, intensificándose durante la tarde en la cadena montañosa norte y la franja volcánica, donde se esperan tormentas de moderada a fuerte intensidad.

Durante la noche, las lluvias se concentrarán principalmente en la zona norte, sectores de la zona oriental y parte del litoral costero. Los vientos oscilarán entre 10 y 20 km/h, con ráfagas momentáneas de hasta 35 km/h durante las tormentas más fuertes, según informó el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN).

El paso de lluvias durante el fin de semana, independientes de la onda tropical, generó una serie de emergencias atendidas por el Sistema Nacional de Protección Civil. El subdirector de la institución, Fermín Pérez, indicó que se registraron más de siete árboles caídos, cuatro deslizamientos y desbordes en cinco ríos y quebradas.

En Ciudad Merliot, la quebrada cercana al Polideportivo se desbordó, arrastrando piedras, troncos, lodo y basura, afectando vehículos y viviendas. Algunas calles principales presentaron agrietamientos, por lo que las autoridades cerraron temporalmente los tramos afectados.

En La Libertad, el bulevar Los Próceres y la carretera hacia El Boquerón registraron cárcavas y arrastre de rocas y troncos, obligando a restringir la circulación. En Soyapango, el puente de la calle Agua Caliente fue cerrado preventivamente por el aumento del caudal del río Acelhuate. Varias colonias de San Salvador y la zona comercial alrededor de la Plaza del Divino Salvador del Mundo también sufrieron inundaciones menores.

Protección Civil y autoridades municipales realizaron limpieza de tragantes, cunetas y perímetros de seguridad en carreteras afectadas, mientras equipos tácticos operativos supervisaron las zonas de riesgo y removieron árboles y escombros de deslizamientos. El alcalde de La Libertad, Henry Flores, indicó que cuadrillas municipales trabajaron para restablecer la circulación en las vías afectadas por arrastre de piedras y ramas.

El MARN recomendó a la población mantenerse informada sobre el clima, evitar zonas de riesgo y acatar las indicaciones de las autoridades mientras persista la influencia de la onda tropical, que se espera continúe provocando lluvias durante el lunes en distintas regiones del país.

Compartir esta nota