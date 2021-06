La exhibición”¡Pleibol! en los barrios y las grandes ligas” se abrirá este verano en el Museo Nacional de Historia Estadounidense de Smithsonian

La exhibición bilingüe, “¡Pleibol! In the Barrios and the Big Leagues/En los barrios y las grandes ligas”, se abrirá este verano en el Museo Nacional de Historia Estadounidense de Smithsonian.

La exhibición incluye una chaqueta estilo letterman de preparatoria, una pelota hecho a mano de Cuba y camisetas de la liga de recreación, junto con el casco de béisbol de los Pittsburgh Pirates que perteneció a Roberto Clemente, la camiseta infantil de Anthony Rendon y una pelota autografiada del equipo de softball femenino estadounidense de 2004 ganador de la medalla de oro en los Juegos Olímpicos.

Asimismo, la Galería de Documentos Albert M. Small del museo captura la emoción del deporte con héroes que trascienden la vida, citas inspiradoras, gráficos, fotografías, más de 60 objetos y memorias de los fanáticos.

También, se encuentra un video de seis minutos producido con La Vida Baseball, que reproduce en un bucle, captando la energía y la emoción del béisbol.

“‘¡Pleibol! presenta las principales historias de la Liga Mayor, pero en primer lugar está arraigada en las comunidades y en la realidad de a quién se le permitió jugar a la pelota y dónde”, dijo la curadora de la División de Vida Cultural y Comunitaria del museo, Margaret Salazar-Porzio.

Fuente: Comunicado Washington

