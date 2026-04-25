La FAO y el IMA inicia campaña “La Tienda más pritty»

En el marco de la inauguración de la Tienda del Pueblo de Las Tablas, presidida por el Presidente de la República, José Raúl Mulino, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y el Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) dieron a conocer la campaña “La Tienda más pritty”, una iniciativa conjunta orientada a fortalecer el posicionamiento de los mercados públicos como espacios clave para el acceso a alimentos saludables, variados y a precios accesibles.

La campaña forma parte de un esfuerzo regional en países del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) y de la red de sistemas públicos de abastecimiento y comercialización de alimentos (SPAA), y en Panamá se implementa en estrecha articulación con el IMA, entidad fundamental en la operación y dinamización de estos espacios.

La FAO y el IMA comparten el objetivo de transformar los sistemas alimentarios, promover cambios en los hábitos de compra de alimentos y destacar su valor en la salud, la economía familiar y el desarrollo local.

Bajo el concepto “¡La tienda más pritty!”, la FAO busca resaltar que estos espacios del IMA ofrecen productos frescos, locales y de calidad, al tiempo que representan una opción económica para los hogares panameños.

La iniciativa está dirigida tanto a consumidores como a productores, incluyendo jefes de hogar responsables de la compra de alimentos y agricultores familiares que comercializan directamente sus productos.

En este sentido, la FAO y el IMA impulsan una estrategia que no solo promueve el consumo, sino que también fortalece la agricultura familiar y dinamiza las economías locales.

Con esta campaña, ambas instancias reafirman su compromiso conjunto de posicionar los mercados públicos como una alternativa confiable, accesible y relevante para el bienestar de la población, contribuyendo a sistemas agroalimentarios más sostenibles, inclusivos y resilientes en Panamá.

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