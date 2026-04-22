Día de la Tierra: Panamá avanza en gobernanza forestal

En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Madre Tierra, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) destacó los avances alcanzados en Panamá en materia forestal, gracias al proyecto Bioma de Bosques Críticos de Panamá – Conservación Colaborativa del Darién, que se implementa con el liderazgo del Ministerio de Ambiente (MiAMBIENTE), el apoyo técnico de la FAO, y con el financiamiento del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF).

Esta iniciativa, enfocada en la sostenibilidad ambiental, la gobernanza comunitaria y el respeto a los derechos colectivos, ha avanzado significativamente en acciones como la alianza estratégica con el Forest Stewardship Council (FSC), que marca un paso histórico hacia la certificación del aprovechamiento forestal comunitario en las comarcas Emberá Wounaan, Kuna de Wargandí y Kuna de Madungandí, lo que, a su vez, fortalece la gobernanza forestal indígena y promueve el reconocimiento internacional de prácticas de manejo forestal sostenible.

Como parte de este proceso, los equipos técnicos de la FAO y de MiAMBIENTE realizaron una evaluación técnica y social preliminar para identificar brechas y oportunidades de mejora frente al estándar FSC, así como el inicio de la auditoría formal en territorio indígena, que se desarrolla justamente durante la semana en que se conmemora el Día de la Tierra.

El proyecto también ha contribuido de manera significativa a los avances del marco normativo forestal nacional, apoyando la elaboración y socialización del primer borrador de la nueva Ley Forestal, con un enfoque de sostenibilidad, legalidad y participación comunitaria.

De forma complementaria, se ha iniciado la formulación de la segunda fase del Programa Nacional de Restauración Forestal (PNRF II), incorporando un enfoque territorial, herramientas de monitoreo y alineación con los compromisos nacionales e internacionales en materia de restauración, biodiversidad y cambio climático.

“Un componente central del trabajo ha sido el proceso de Consentimiento Libre, Previo e Informado (CLPI) desarrollado con las comunidades de Nurra, Walla y Mortí, en la Comarca Kuna de Wargandí. Este proceso ha permitido reafirmar el valor del territorio como base de la identidad cultural, los medios de vida y la gobernanza indígena, así como identificar elementos ambientales críticos como bosques, fuentes de agua, zonas de caza, pesca y sitios de importancia cultural y espiritual”, explica el Coordinador subregional de la FAO, Adoniram Sanches Peraci.

Asimismo, añadió que, a través del CLPI, las comunidades fortalecieron su compromiso con la protección del territorio y la gestión participativa de los recursos forestales, integrando la conservación ambiental con medios de vida sostenibles y el bienestar de las familias.

“En este Día Internacional de la Madre Tierra, la FAO reafirma su compromiso de seguir acompañando a las comunidades indígenas y a las instituciones nacionales en la promoción de una gestión forestal sostenible, inclusiva y basada en derechos, como pilar fundamental para la conservación de los ecosistemas y el desarrollo sostenible de Panamá”, dijo Adoniram Sanches.

El Día Internacional de la Madre Tierra se celebra el 22 de abril, designado por la ONU en 2009 para concienciar sobre la protección ambiental, la biodiversidad y la sostenibilidad. La FAO destaca este día para reflexionar sobre la gestión sostenible de los recursos forestales, la agricultura y el equilibrio entre los seres humanos y la naturaleza.

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