La guatemalteca Virgilia Lima lanza su nuevo libro “El Amor que Vale para Todos los Días”

La guatemalteca Virgilia Lima lanzó recientemente su nuevo libro “El Amor que Vale para Todos los Días”, en donde nos trae unos devocionales con el fin de resultar vencedores en el amor, pues es este sentimiento el que mueve al universo.

El amor que vale para todos los días publicado por la editorial Page Publishing trar devocionales diarios para matrimonios y enseña que el verdadero significado de la vida está en amar a Dios y al prójimo sin importar quién eres o qué haces.

“Lo importante es amar, porque el amor es el ingrediente perfecto que da la sazón más importante de toda relación significativa y es fundamental para una verdadera vida en Jesucristo, porque tu calidad de vida se relaciona directamente con la cantidad de amor que fluye en ti, y a través de ti hacia los demás. Aunque a menudo se pasa por alto, el amor vale mucho más que las riquezas y la fama, o el honor, o la lujuria; estas cosas pasarán, pero el amor permanece. Puedes sentirte satisfecho sin las demás cosas, pero no sin amor. La ausencia de amor dejará un vacío demoledor. Cuando no está presente tu espiritualidad, tus obras se tornan egoístas y pocos sinceros, si el amor no es la motivación, será desabrida sin amor e insatisfactoria y carecerá de sentido”.

Virgilia Lima, nacida en Guatemala vive actualmente en California, EE. UU. y es esposa, madre, abuela y bisabuela. Además, es hija de padre español y madre italiana, en su infancia paso por raíces toxicas y sabe lo que es vivir sin Cristo Jesús, porque sufrió y nadie la veía sonreír, lloro porque camino sin Dios y sin fe, pero en el año 1977, cuando entrego su vida a Cristo Jesús, le quito la ropa de luto y la vistió de fiesta, Él convirtió su tragedia en triunfo. Y al mirar ahora la gran diferencia, la dulce presencia que Dios le ilumina, su amor le domina. Su eterna clemencia y su enorme potencia sostiene su vida..

Para los lectores que deseen experimentar esta hermosa e increíble experiencia, pueden hacerlo, a través de la lectura de este libro, concretando la compra en las tiendas en línea de Apple iTunes, Amazon, Google Play o Barnes and Noble.

