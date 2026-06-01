Localizan a dos comerciantes sin vida en el camino rural de Los Amate, Izabal

La mañana del pasado domingo fueron localizadas dos personas sin vida a un costado de la carretera de terracería que conduce hacia la aldea Finca Nueva, en el municipio de Los Amates, Izabal.

De acuerdo con información preliminar, las víctimas corresponden a un hombre y una mujer que se desplazaban a bordo de una trimoto cuando ocurrió el incidente violento. Hasta el momento, las circunstancias del hecho no han sido establecidas por las autoridades.

Vecinos del sector identificaron preliminarmente a las víctimas como Mario y Lesbia. Esta última era conocida en la comunidad por dedicarse a la venta de plátanos, yuca y otros productos agrícolas.

De manera extraoficial, se indicó que ambas personas serían originarias de la aldea Quiché, aunque esta información deberá ser confirmada por las autoridades correspondientes.

Agentes de la Policía Nacional Civil y fiscales del Ministerio Público acudieron al lugar para procesar la escena, realizar las diligencias de ley y establecer las causas que rodean este caso.

Las investigaciones continúan mientras las autoridades trabajan en la identificación oficial de las víctimas y el esclarecimiento de los hechos.

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