Herramientas y recursos en línea ayudan con la presentación de impuestos

El Servicio de Impuestos Internos (IRS) anunció el lunes 26 de enero de 2026 el inicio de la temporada de impuestos de 2026 en el país. Este año, entran en vigor varias disposiciones tributarias nuevas de la Ley «Una, Grande, Hermosa» , que podrían afectar los impuestos, créditos y deducciones federales.

Los contribuyentes tienen hasta el miércoles 15 de abril de 2026 para presentar sus declaraciones de impuestos de 2025 y pagar los impuestos adeudados. El IRS espera recibir alrededor de 164 millones de declaraciones de impuestos sobre la renta de personas físicas este año, y la mayoría de los contribuyentes las presentarán electrónicamente.

IRS.gov ofrece herramientas y recursos en línea que los contribuyentes pueden usar antes, durante y después de presentar su declaración de impuestos federales. One, Big, Beautiful Provisions ofrece información que podría ayudar a reducir las facturas de impuestos y potencialmente aumentar los montos de los reembolsos.

“El presidente Trump está comprometido con los contribuyentes de este país y con mejorar la exitosa temporada de declaración de impuestos de 2025”, declaró el comisionado interino del IRS, Scott Bessent. “Antes de la aprobación de la Ley Única, Grande y Hermosa, que impuso recortes de impuestos a las familias trabajadoras, el Departamento del Tesoro y el IRS se preparaban diligentemente para actualizar los formularios y procesos en beneficio de los estadounidenses trabajadores, y confío en nuestra capacidad para obtener resultados e impulsar el crecimiento tanto para las empresas como para los consumidores”.

“El Servicio de Impuestos Internos (IRS) está listo para ayudar a los contribuyentes a cumplir con sus obligaciones de declaración y pago de impuestos durante la temporada de impuestos de 2026”, declaró Frank Bisignano, director ejecutivo del IRS. “Como siempre, el personal del IRS se mantiene atento y dedicado a su misión de servir al público contribuyente estadounidense. Al mismo tiempo, los sistemas de información del IRS se han actualizado para incorporar las nuevas leyes tributarias y están listos para procesar las declaraciones de los contribuyentes de manera eficiente y eficaz durante la temporada de impuestos”.

Cuenta Individual en Línea del IRS. Los contribuyentes pueden acceder a la información de su cuenta individual en línea , incluyendo saldos adeudados, pagos realizados o programados, registros tributarios y más.

Nuevo Anexo 1-A. Los contribuyentes utilizarán el nuevo Anexo 1-A para reclamar deducciones fiscales recientemente promulgadas, como la exención de impuestos sobre las propinas, las horas extras, los intereses de préstamos de automóviles y/o la deducción mejorada para personas mayores.

Inscríbase en una Cuenta Trump. Padres, tutores y otras personas autorizadas pueden establecer un nuevo tipo de cuenta individual de jubilación para sus hijos.

Abra una cuenta bancaria. El IRS recomienda encarecidamente a los contribuyentes que abran una cuenta bancaria para recibir sus reembolsos de impuestos mediante depósito directo , ya que está eliminando gradualmente los cheques de reembolso de impuestos en papel debido a la orden ejecutiva » Modernización de los pagos hacia y desde las cuentas bancarias de Estados Unidos» .

¿Dónde está mi reembolso? La información sobre el estado del reembolso generalmente está disponible alrededor de 24 horas después de presentar electrónicamente una declaración del año en curso, o cuatro semanas después de presentar una declaración en papel.

Tenga cuidado con las estafas y el fraude tributario. Los contribuyentes pueden aprender cómo prevenir, denunciar y recuperarse de las estafas tributarias y el robo de identidad relacionado con los impuestos en IRS.gov.

Elija un preparador de impuestos. Los contribuyentes deben consultar la guía del IRS para elegir un profesional de impuestos , que incluye consejos para elegir un preparador de impuestos confiable y cómo evitar a los preparadores poco éticos.

Impuesto Militar. Los militares y algunos veteranos pueden usar el programa del Departamento de Defensa. MilTax , software gratuito de preparación de declaraciones y presentación electrónica.

