La mujer sin nombre:  Demuestra la valentía de una mujer con un destino cruel

El reciente lanzamiento del libro La mujer sin nombre, por Clementina Murillo, de la editorial Page Publishing, es un libro increíble donde se narra la historia de una mujer y el sufrimiento al que se vio sometida durante su secuestro, sin embargo, la vida enseña que no todo es malo y que al final del túnel siempre hay una luz, así fue para nuestra protagonista La Mujer sin nombre.

Mexicana radicada en Estados Unidos. Autora del libro Mis Tres Presidentes.

Libro

En México hay secuestros todos los días. Lo que hizo al mío diferente fue tener la desgracia que mi secuestrador se enamorara de mí reteniéndome por dos largos años. Ese dicho amor no me evitó violaciones continuas y torturas que me llevaron a considerar el suicidio como único escape a la maldad de su mente retorcida.

Después de dos abortos tuve un hijo al que no pude querer hasta que el hombre que siempre me amó, supo liberarme del trauma psicológico que me impedía ser feliz y hacer feliz a los que me rodeaban. Ocho años tuvieron que pasar para dejar atrás mi pesadilla y vivir la plenitud del amor.

Publicada por Page Publishing, el increíble libro de Clementina Murillo, La mujer sin nombre, es una obra con muchas lecciones, que nos demuestra que debemos fluir con los cambios de la vida y debemos permitir que otras personas nos ayuden pues allí puede encontrarse nuestra salvación espiritual.

