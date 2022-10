USCIS Implementa Nuevo Proceso para Venezolanos que desean ingresar a Estados Unidos

Escucha este artículo Escucha este artículo

El 12 de octubre, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunció un nuevo proceso para los venezolanos.

Este nuevo proceso proporcionará una forma legal y simplificada para que los ciudadanos de Venezuela que se encuentran fuera de los Estados Unidos y que carecen de documentos de entrada a los Estados Unidos vengan a los Estados Unidos. A través de un proceso completamente en línea, las personas pueden ser consideradas, caso por caso, para obtener una autorización anticipada para viajar a los Estados Unidos y buscar un período temporal de libertad condicional de hasta dos años, siempre que:

Tener un partidario en los Estados Unidos que brindará apoyo financiero y de otro tipo;

Someterse y aprobar una sólida investigación de seguridad;

Cumplir con otros criterios de elegibilidad; y

Ameritan un ejercicio favorable de la discrecionalidad.

El DHS alienta encarecidamente a los venezolanos que buscan ingresar a los Estados Unidos que no tienen ni son elegibles para una visa a buscar la entrada a través de este proceso para los venezolanos, ya que esta será la forma más segura y efectiva de obtener una estadía temporal en los Estados Unidos. . Las personas completan el proceso electrónicamente y no deben acercarse a la frontera para acceder a este proceso. Aquellos que intenten ingresar irregularmente a los Estados Unidos entre los puertos de entrada estarán sujetos a regresar a México y, como resultado, no serán elegibles para este proceso.

USCIS comenzará a implementar este nuevo proceso el 18 de octubre de 2022.

