La nueva voz del empoderamiento femenino

La talentosa cantante canaria Caluu C. presentó su nuevo y primer EP BOXXXITO, una obra musical emocionante que explora el género urbano y resalta el potencial vocal único de esta talentosa artista española y su mensaje de empoderamiento para las mujeres. Con la producción de THORLONDON, este EP de seis canciones transporta a los oyentes a un viaje emocional a través del género urbano, destacando la versatilidad artística de esta destacada artista española.

El EP de Caluu C., titulado BOXXXITO, no solo es una colección de canciones, sino un viaje emocional que invita a la reflexión y al empoderamiento personal, especialmente dirigido a las mujeres. A través de letras profundas y melodías cautivadoras, Caluu C. aborda la temática de la dependencia emocional y la autoaceptación.

«Este proyecto es un llamado de atención para todas las personas que buscan la felicidad fuera de sí mismas», expresó Caluu C. en una declaración reciente. «Cada canción es un pétalo en la floración de la autoconfianza y el amor propio. Al final del EP, la última canción representa el despertar de la conciencia propia, donde nos damos cuenta de nuestra propia belleza y nos negamos a permitir que otros dicten nuestro valor».

El desarrollo del EP sigue la metáfora de la evolución de una flor, donde cada canción es un paso hacia la plenitud interior y la libertad emocional. Desde las primeras notas hasta la última melodía, los oyentes son guiados a través de un viaje de autodescubrimiento y fortaleza.

La colaboración con THORLONDON ha dado como resultado una producción musical de alta calidad que combina sonidos frescos del género urbano con letras significativas y emotivas. «BOXXXITO» promete deleitar a los seguidores de Caluu C. y conquistar nuevos corazones con su mensaje universal de amor propio.

