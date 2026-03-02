La Selecta femenina destroza 13-0 a Barbados y se acerca al premundial

Día a Día News

ElSalvador–La selección femenina de El Salvador firmó una goleada histórica al vencer 13-0 a Barbados en el estadio Las Delicias, resultado que la coloca como líder del grupo F en el clasificatorio de la Concacaf rumbo al mundial 2027 y los Juegos Olímpicos 2028.

Con seis puntos y 16 goles a favor, las dirigidas por Éric Acuña mantienen paso perfecto y dejaron a su afición con un espectáculo sin precedentes en un recinto que agotó las entradas horas antes del partido.

El equipo nacional impuso su dominio desde el inicio. En apenas 45 minutos, ya había sentenciado el encuentro con seis tantos, sin permitir reacción alguna del cuadro caribeño. Los dobletes de Danielle Fuentes y Brenda Cerén, junto con los goles de Danya Gutiérrez y Victoria Sánchez, abrieron el marcador en la primera parte.

Durante el complemento, la superioridad salvadoreña continuó con tantos de Samaria Gómez, Gutiérrez, Jazmín Dybala, Cerén (quien completó triplete), Jackeline Velásquez y nuevamente Fuentes y Sánchez, para sellar un resultado aplastante.

Acuña mantuvo la intensidad incluso con los cambios, exigiendo al grupo sostener el ritmo y la presión hasta el final. “No queremos solo ganar, queremos hacerlo con identidad”, señaló el estratega.

Tras esta victoria, la Azul femenina viajará a Perú para disputar dos amistosos en la fecha FIFA, como parte de su preparación antes del cierre del clasificatorio en abril frente a Trinidad y Tobago, duelo que definirá el único boleto disponible para la siguiente fase.

