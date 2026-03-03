Nuevo patrocinador oficial de Miami FC

Avianca anuncia su patrocinio oficial de Miami FC, fortaleciendo así su presencia en Miami y el sur de Florida, consolidando su compromiso con el deporte y las comunidades a las que conecta.

Como parte de la alianza, el logo de Avianca estará presente en la camiseta oficial del equipo,

acompañando a Miami FC durante la temporada, reforzando la conexión de la aerolínea con una de

las ciudades más dinámicas y multiculturales de Estados Unidos.

“Nos enorgullece anunciar nuestra alianza con Miami FC en un momento tan significativo para el

club, marcado por la presentación y el inicio de la construcción de su nuevo estadio”, afirmó Rolando

Damas, director de ventas de Avianca para Norteamérica y Europa. “Miami es un mercado

estratégico para Avianca y una puerta clave que conecta a Estados Unidos con América Latina. Solo

en 2025, transportamos a más de 4.9 millones de pasajeros hacia y desde Estados Unidos. A través

de esta alianza, fortalecemos nuestra presencia en la ciudad y reafirmamos nuestro compromiso con

el deporte y con las comunidades que conectamos”.

“Con el lanzamiento de nuestra nueva visión de crecimiento a largo plazo, estamos entusiasmados

de unir fuerzas con Avianca, una compañía que ha demostrado su compromiso con la excelencia

durante más de 105 años”, afirmó Nathan Krum, director de marketing e ingresos de Miami FC. “Al

iniciar la construcción de instalaciones de clase mundial en el sur de Miami-Dade, ha sido una

prioridad para nosotros asociarnos con organizaciones que comparten nuestro deseo de fortalecer

la conexión con la comunidad y la accesibilidad a nivel global. Avianca ha demostrado su compromiso

con ese objetivo al transportar a millones de pasajeros cada año, y esperamos con entusiasmo las

extraordinarias oportunidades que esta alianza brindará a nuestros aficionados y a los pasajeros de

Avianca en este emocionante nuevo camino”.

Este patrocinio fortalece la posición de Avianca en Estados Unidos, donde actualmente opera más

de 400 vuelos semanales desde 14 ciudades, entre ellas Miami, Orlando, Fort Lauderdale, Nueva York, Boston, Dallas-Fort Worth, Houston, Los Ángeles, Chicago, San Francisco, Washington, Las

Vegas* (operación estacional), Tampa y Ontario.

Desde Florida, la aerolínea conecta cada semana a miles de pasajeros con Colombia, Ecuador y Centroamérica, así como con más de 80 destinos en más de 25 países en América y Europa.

Avianca continúa ampliando su participación en iniciativas deportivas en la región, reconociendo lo

extraordinario del fútbol como plataforma estratégica para conectar con millones de aficionados y

fortalecer los lazos culturales entre Estados Unidos y América Latina.

