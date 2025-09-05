La Selecta vence a Guatemala en el inicio de la eliminatoria rumbo al Mundial 2026

Día a Día News

La selección nacional de El Salvador derrotó 1-0 a Guatemala en el estadio Cementos Progreso de la Ciudad de Guatemala, en el arranque de la fase final de las eliminatorias de la Concacaf rumbo al Mundial de 2026.

El encuentro inició con un planteamiento ofensivo de la selección salvadoreña. Styven Vásquez intentó sorprender con un disparo en los primeros minutos, aunque el balón se fue desviado. Poco después, al minuto 9, Bryan Gil buscó el gol tras ganarle la espalda a la defensa local, pero no logró concretar frente a la portería de Nicolás Hagen.

Guatemala tardó en asentarse en el campo, aunque generó peligro al minuto 20 con un tiro de media distancia de Óscar Santis que exigió la intervención del guardameta Mario González. Antes de finalizar la primera mitad, al 45+3, Oleguer Escobar tuvo una oportunidad clara, pero nuevamente el arquero salvadoreño evitó la anotación.

En la segunda parte, la dinámica se mantuvo equilibrada. Nathan Ordaz intentó generar opciones en ofensiva, pero la defensa guatemalteca respondió. A partir del minuto 70, los locales incrementaron la presión, y Alejandro Morales estuvo cerca de marcar, aunque González volvió a salvar a la Selecta.

El gol del triunfo llegó al minuto 76. Harold Osorio aprovechó un balón en el área tras un tiro de esquina para superar al guardameta Hagen y colocar el 1-0 definitivo. Con esta anotación, El Salvador sumó tres puntos y se ubicó como líder del grupo A. Guatemala, por su parte, quedó en la cuarta posición.

En el otro encuentro del grupo A, Panamá y Surinam empataron 0-0 en Paramaribo, en el debut de ambas selecciones en esta fase.

La victoria salvadoreña significó el primer triunfo en suelo guatemalteco en más de dos décadas, desde que Raúl Díaz Arce anotara en una eliminatoria anterior. El ambiente en el estadio fue intenso, con la presencia de 11,000 aficionados locales que agotaron las entradas, además de un pequeño sector asignado para la hinchada visitante.

Con este resultado, El Salvador inicia la fase final con ventaja en la clasificación y se prepara para sus próximos compromisos en el camino rumbo a la Copa del Mundo.

