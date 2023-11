La temporada de Compruebe Antes de Quemar comienza en noviembre

Escucha este artículo Escucha este artículo

Programa aspira reducir la contaminación del aire en los meses de invierno

El miércoles 1 de noviembre marca el inicio de la duodécima temporada anual de Compruebe Antes de Quemar (Check Before You Burn) del South Coast Air Quality Management District (South Coast AQMD). Desde noviembre hasta finales de febrero, se le pide a los residentes que confirmen si se ha declarado un Día de No Quemar antes de quemar leña en sus chimeneas.

El objetivo de este programa es limitar las emisiones de partículas finas (PM2.5).

Un Día de No Quemar prohíbe quemar leña en chimeneas por 24 horas por medio de estufas o fogones residenciales al aire libre en la Cuenca de Aire de la Costa Sur. Los pronosticadores de South Coast AQMD declaran Días de No Quemar residenciales, cuando se espera que las PM2.5 alcancen niveles elevados debido a las emisiones al aire y las condiciones climáticas estancadas. Los episodios altos de PM2.5 son más comunes en los días tranquilos y frescos del invierno. Es más probable que la contaminación adicional por la quema de leña cree condiciones de calidad del aire poco saludables en los días sin quema. El previo invierno se convocaron 10 Día de No Quemar.

La exposición a corto plazo al PM2.5 puede causar irritación de garganta y ojos, agravar el asma y desencadenar otros problemas de salud respiratorios o cardiovasculares. La exposición prolongada a niveles elevados de PM2.5 puede aumentar el riesgo de sufrir accidentes cerebrovasculares, ataques cardíacos y cánceres. Los niños pequeños, los adultos mayores y las personas con enfermedades pulmonares o cardíacas son especialmente vulnerables a los efectos de las PM2.5 en la salud. La quema de leña contribuye a la mala calidad del aire interior y a la mala calidad del aire en los vecindarios circundantes.

