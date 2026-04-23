Lamine Yamal se pierde el cierre de LaLiga por lesión muscular, pero apunta al Mundial

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El delantero del FC Barcelona, Lamine Yamal, no volverá a jugar en lo que resta de la temporada tras confirmarse una lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda, informó el club este jueves mediante un comunicado oficial.

De acuerdo con el parte médico, el futbolista seguirá un tratamiento conservador y su evolución marcará los plazos de recuperación. La entidad azulgrana prevé que el atacante pueda estar disponible para disputar el próximo Mundial con la selección de Selección de fútbol de España.

La lesión se produjo el miércoles durante la victoria 1-0 del Barcelona frente al RC Celta de Vigo, en partido correspondiente a la jornada 33 de LaLiga EA Sports, disputado en el Spotify Camp Nou.

El incidente ocurrió al minuto 41, cuando Yamal ejecutó el penalti que terminó definiendo el encuentro. Tras el cobro, el jugador presentó molestias, solicitó el cambio y quedó tendido sobre el terreno de juego.

La baja del delantero representa un revés para el equipo dirigido por Hansi Flick en la recta final del campeonato. El Barcelona mantiene una ventaja de nueve puntos sobre el Real Madrid, con seis jornadas aún por disputarse, además de un Clásico pendiente que podría incidir en la definición del título.

El conjunto catalán afrontará el cierre del torneo sin una de sus principales piezas ofensivas, en un momento clave en el que busca asegurar el campeonato liguero, único objetivo que mantiene en competencia esta temporada.

Pese a la lesión, el informe médico abre una expectativa favorable para la selección española, que podría contar con el jugador en el Mundial que se disputará este año en Estados Unidos, Canadá y México.

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