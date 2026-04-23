Fortalecen los lazos globales de Los Ángeles mediante una alianza con Brisbane como ciudad anfitriona de los Juegos Olímpicos

La alcaldesa Karen Bass y el alcalde de Brisbane, Adrian Schrinner, firmaron un Memorando de Entendimiento (MOU) entre la ciudad de Los Ángeles y el Ayuntamiento de Brisbane, consolidando así la alianza entre las ciudades sede de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de 2028 y 2032. El acuerdo subraya el papel de Los Ángeles como líder mundial en la organización de grandes eventos, la innovación, la inversión y la colaboración internacional. Además, la alcaldesa Bass y el alcalde Schrinner firmaron una Carta de Intención para establecer una relación de hermanamiento entre ciudades, reflejando un compromiso compartido para profundizar la cooperación en áreas como el desarrollo económico, la sostenibilidad, el intercambio cultural y la organización de grandes eventos. Brisbane será la sede de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de 2032.

“Los Ángeles no solo se está preparando para albergar los Juegos Olímpicos de 2028, sino que también lidera en sostenibilidad, vivienda y desarrollo económico, estableciendo un referente sobre cómo las ciudades anfitrionas pueden colaborar e innovar juntas”, declaró el alcalde Bass . “Esta alianza con Brisbane fortalece nuestras relaciones internacionales y garantiza que los Juegos dejen un legado perdurable en nuestras comunidades locales”.

“Con un increíble plan para las sedes olímpicas ya finalizado y en marcha, los Juegos de 2032 dejarán un legado deportivo que perdurará durante décadas”, declaró Adrian Schrinner, alcalde de Brisbane . “El histórico acuerdo alcanzado hoy con Los Ángeles se basa en ese plan, garantizando que los beneficios de albergar los Juegos se extiendan a todas nuestras ciudades, comunidades y sectores de nuestra economía. Una mejor planificación del transporte, más oportunidades de negocio y una mayor preparación ante desastres naturales son algunos de los beneficios de una relación más estrecha con Los Ángeles, la próxima sede del mayor evento deportivo mundial. Este acuerdo contribuirá a que Brisbane mejore aún más, no solo durante los Juegos, sino también en el futuro”.

Los Ángeles y Brisbane intercambiarán mejores prácticas y estrategias en áreas que incluyen:

Sostenibilidad: promover prácticas ambientalmente responsables, cooperar para abordar los impactos del cambio climático y mejorar la resiliencia urbana.

promover prácticas ambientalmente responsables, cooperar para abordar los impactos del cambio climático y mejorar la resiliencia urbana. Vivienda: ampliar las oportunidades de vivienda y apoyar a los residentes que se encuentran en situación de calle.

ampliar las oportunidades de vivienda y apoyar a los residentes que se encuentran en situación de calle. Desarrollo económico: aprovechar los Juegos como oportunidades para el comercio, el turismo y la atracción de inversiones.

aprovechar los Juegos como oportunidades para el comercio, el turismo y la atracción de inversiones. Transporte, deportes y participación comunitaria: compartiendo perspectivas sobre movilidad, programas deportivos juveniles e iniciativas de reconocimiento indígena para mejorar la inclusión y la accesibilidad.

compartiendo perspectivas sobre movilidad, programas deportivos juveniles e iniciativas de reconocimiento indígena para mejorar la inclusión y la accesibilidad. Cultura, educación y participación comunitaria: fortalecimiento del intercambio cultural, las iniciativas juveniles y las conexiones multiculturales.

Ambos acuerdos ponen de manifiesto el compromiso constante de la alcaldesa Bass de impulsar a Los Ángeles como líder mundial y garantizar que los preparativos de la ciudad para los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de 2028 generen beneficios tangibles para residentes, trabajadores y empresas por igual. Al fomentar la colaboración con Brisbane, Los Ángeles está creando un modelo de alianzas internacionales que trascienden los propios Juegos.

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