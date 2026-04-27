Una gran fiesta se vive en el béisbol Infantil 

El diamante del Parque Nacional Saturnino Bengoa se vistió de gala para celebrar la gran fiesta del béisbol en el evento denominado Fin de Semana de las Estrellas, que congregó a las categorías Infantil AA (11-12 años) y Peewee (5-8 años) de todas academias adscritas a la Federación Salvadoreña de Béisbol.

“Hoy celebramos la fiesta del béisbol, desde nuestros cachorritos de cinco a ocho años hasta los infantiles de 11 y 12, con un emocionante Home Run Derby y un Juego de Estrellas de la categoría que actualmente está participando en el torneo nacional”, comentó el presidente de Fedebeis, Max Hernández.

“Estos eventos son importantísimos ya que no sólo involucramos al atleta, sino que es momento de compartir con otros jugadores, con la familia, sus amigos y reunirnos como la comunidad de béisbol que somos en el país. Estamos contentos, nos entusiasma el potencial del béisbol que hay en El Salvador; sabemos que a la gente le gusta el béisbol, lo importante es que le demos un buen espectáculo y en eso estamos trabajando”, agregó.

La soleada mañana sabatina inició con el cantante Ronald Anzoara, quien deleitó a los asistentes al Parque de Pelota y puso a bailar a más de uno desde sus asientos.

Seguidamente iniciaron los actos protocolares de la inauguración oficial de los Torneos Infantil AA y Peewee, con el desfile de las academias Bengoa, Agabeisi, Zacamil, Santa Ana, La Unión y Soyapango, jugadores de los equipos que están actualmente en la pretemporada de béisbol mayor, así como una representación de la Asociación de Síndrome de Down de El Salvador (ASAPAED), cada uno de ellos ubicados en una zona del diamante de juego, donde fueron juramentados por Salvador Salguero, Presidente de la Asociación de atletas Olímpicos de El Salvador.

El Home Run Derby o Festival de Cuadrangulares de la categoría Infantil AA prosiguió en la agenda, con 16 participantes en primera ronda. Santiago Ordóñez (6 Hr.), Alex Carrillo (6 Hr.), Diego Rivera (5 Hr.) y Thiago Castellanos, quien ganó una ronda de desempate con José Cuevas, ya que ambos habían finalizado con cuatro cada uno, fueron los clasificados a la ronda final. A la postre Castellanos, con tres vuelacercas, se coronó campeón y se llevó su respectivo trofeo.

A la par de del duelo de batazos, en las esquinas de los jardines se disputaron juegos amistosos de la categoría Peewee, donde se registraron los siguientes resultados: Dominico 15- 8 Agabeisi, Dominico 12-11 Zacamil, Zacamil 14-14 La Unión, La Unión 15-7 Bengoa y Bengoa 13-7 Agabeisi. Los chipilines luego tuvieron piñatas con golosinas para completar su día de diversión en el estadio.

El plato fuerte de la jornada fue el Juego de las Estrellas de la categoría Infantil AA, en la que se enfrentaban el equipo Blanco, conformado por jugadores de las academias Santa Ana, Agabeisi y Bengoa, y el equipo Azul, con peloteros de Soyapango, Zacamil y La Unión. Al final se impuso el equipo blanco, dirigido por Carlos “Chele” Martínez, con marcador de 9 carreras por 3.

El pelotero Felipe Castaneda, de Santa Ana, fue elegido el Jugador Más Valioso de juegos (MVP). Al bate ligó un triple y desde la lomita pitchó dos innings en cero, con par de ponches.

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