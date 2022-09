Lanza el Programa Unidos Contra el Odio en Buffalo, Nueva York

Escucha este artículo Escucha este artículo

La Fiscal General Adjunta Kristen Clarke de la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia se unió a la Fiscal Federal Trini E. Ross del Distrito Oeste de Nueva York para anunciar una nueva iniciativa para combatir los actos ilegales de odio en el Distrito Oeste de Nueva York. La iniciativa Unidos Contra el Odio busca conectar directamente a las fuerzas del orden público federales, estatales y locales con comunidades tradicionalmente marginadas para generar confianza y fomentar la denuncia de delitos e incidentes motivados por el odio. El Fiscal General Merrick B. Garland anunció recientemente el lanzamiento a nivel nacional de la iniciativa y su expansión a las 94 Fiscalías Federales durante el próximo año.

“El Departamento de Justicia está comprometido a reunir todos los recursos a su disposición para responsabilizar a las personas que participan en actos ilegales de odio”, dijo el Secretario de Justicia Auxiliar Clarke. “A través de United Against Hate, estamos reuniendo a grupos comunitarios, líderes locales y fuerzas del orden en todos los niveles para generar confianza y fortalecer la coordinación para combatir los actos ilegales de odio. Nuestras comunidades, escuelas, lugares de trabajo, lugares de culto y hogares son más seguros cuando nos mantenemos unidos en la lucha contra el odio”.

“Los horribles eventos del 14 de mayo cobraron la vida de 10 miembros de nuestra comunidad debido a su raza, solo porque eran negros”, dijo el fiscal federal Ross. “Este tipo de odio basado en la raza es inaceptable y no será tolerado en esta comunidad ni en nuestra sociedad. Esta comunidad ha demostrado que el odio no será aceptado a través de nuestras acciones en los días, semanas y meses siguientes, cuando toda nuestra comunidad se unió para enviar el mensaje de que el odio no vencerá. La iniciativa Unidos Contra el Odio reunirá a las fuerzas del orden público federales, estatales y locales con aquellas comunidades que son más vulnerables a convertirse en víctimas de delitos de odio o incidentes de odio, y al mismo tiempo responsabilizará a quienes cometen estos actos por su comportamiento. Juntos,

El Director del Servicio de Relaciones Comunitarias, Paul Monteiro, el Agente Especial Interino a Cargo del FBI, Darren Cox, y el Comisionado Adjunto del Departamento de Policía de Buffalo, Al Wright, también se unieron al evento. Después de hablar ante una audiencia de líderes comunitarios, defensores de los derechos civiles y miembros de la comunidad, los expertos en la materia de sus oficinas participaron en una presentación y discusiones directas con líderes y defensores comunitarios sobre cómo tomar medidas para identificar, denunciar y prevenir delitos e incidentes motivados por el odio. Mediante el uso de escenarios hipotéticos y videoclips que representan casos e historias de crímenes de odio de la vida real, los presentadores enfatizaron la importancia de denunciar actos ilegales de odio. También destacaron las diferencias entre los delitos de odio y los incidentes de odio y brindaron opciones para responder a los incidentes de odio cuando las situaciones no constituyen un delito federal o estatal.

Como parte de su programa Unidos contra el Odio, la Oficina del Fiscal de los EE. UU. se comprometerá con las comunidades de todo el Distrito Oeste de Nueva York para profundizar las conexiones con esas comunidades, promover los esfuerzos de prevención de los delitos de odio y alentar a más personas a denunciar los delitos de odio y los incidentes de odio.

El lanzamiento a nivel nacional de Unidos Contra el Odio sigue a un piloto exitoso del programa realizado la primavera pasada por tres Fiscalías Federales: Nueva Jersey, Massachusetts y el Distrito Este de Washington. El Fiscal General Merrick B. Garland anunció la conclusión del programa piloto del programa Unidos contra el Odio en un evento del Departamento de Justicia en mayo para conmemorar el primer aniversario de su memorando sobre la mejora de los esfuerzos del departamento para combatir los actos ilegales de odio y la promulgación de la Crímenes de odio por COVID-19 y actos de NO ODIO de Khalid Jabara-Heather Heyer.

