Lanzan el proyecto “STEAM for Girls” que busca impulsar que las niñas y adolescentes se formen en carreras de Ciencias, Ingeniería y tecnología

Durante la mañana de este sábado 11 de febrero, en el marco de la celebración del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, FUSALMO lanzó el proyecto “STEAM for Girls”, ejecutado con el apoyo financiero de la Embajada de Nueva Zelandia en México.

El evento contó con la asistencia de niñas, adolescentes y jóvenes quienes durante los próximos meses fortalecerán sus conocimientos en diversas ramas de la industria 4.0 mediante clubes de electrónica, robótica, genética y programación; teniendo en este último, la posibilidad de obtener una certificación en el lenguaje de programación Python avalada por ITS (Information Technology Specialist), esto con el objetivo de impulsarlas a desarrollarse en áreas de ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemática a través de la participación en ofertas educativas innovadoras y creativas apoyadas por un grupo de voluntarias, conformado por estudiantes universitarias de carreras STEAM.

Lanzamiento del proyecto “STEAM for Girls”

Nelson Cruz, Director Ejecutivo de FUSALMO se dirigió a las y los asistentes con las palabras de bienvenida motivando a las niñas, adolescentes y jóvenes a desarrollar sus habilidades para el logro de sus objetivos profesionales.

“es importante que ustedes a partir de esta experiencia que van a tener puedan visualizar hacia adelante algo muy relevante para sus vidas, para su desarrollo como estudiantes, como profesional y eso también lleve satisfacción a sus padres”, dijo .

Durante la actividad, se desarrolló un foro titulado “El impulso de las niñas y mujeres para involucrarse en áreas STEAM” con la participación de Lucía Sánchez, Bióloga Conservacionista y Coordinadora de Gestión Ambiental de la Universidad José Matías Delgado, Yesenia Sánchez, egresada de Técnico en Mantenimiento Aeronáutico de la Universidad Don Bosco y de manera virtual desde Alemania, Xochilt Gutiérrez, Licenciada en Ciencias Químicas con Doctorado en Ciencias de la Universidad Jogannes Gutenberg, Alemania, siendo moderado por Eloisa Lara, Coordinadora de Programas Educativos de FUSALMO.

El primer curso denominado “Club Juliana Rotich”, estará enfocado en el aprendizaje de diversos lenguajes de programación y pretende atender a más de 80 niñas y adolescente entre los 13 y 18 años bajo la modalidad virtual a través de sesiones sincrónicas en diferentes horarios y de manera gratuita para la facilidad de las participantes.

Entre ellas, Nahomi Solano, una de las seleccionadas para el TEAM El Salvador 2022, quienes participaron en la Competencia Mundial de Robótica en Suiza, el pasado octubre .

“Mi experiencia ha sido bastante Ku satisfactoria porque yo me he demostrado a mí misma que soy capaz de cualquier cosa, y la vida me ha demostrado que si uno le pone empeño y se esfuerza puede lograr sus sueños, es así como FUSALMO ha cambiado mi vida, desde el momento que ingresé a los clubes vocacionales”, explica.

