Se llevan las victorias

La fase culminante del Campeonato Nacional Juvenil 2026 está que arde y este sábado Bengoa-Zacamil y Agabeisi (La Libertad) le echaron más leña al fuego al sumar victorias que los mantienen cerca del líder Soyapango.en la tabla de clasificación.

En una soleada mañana, el diamante del Parque Nacional Saturnino Bengoa fue testigo de los triunfos de Bengoa-Zacamil 11 carreras por 3 ante Santa Ana, así como la de Agabeisi (La Libertad) 7 rayitas por 2 frente a Soyapango.

A primera hora, Camilo Navidad (de 4-2, con tres remolques) y Aldo López (de 4-2, con un flete), encabezaron la ofensiva del equipo combinado al despachar siete imparables, que contribuyeron de gran forma en el carreraje de 11 anotaciones que fabricó su conjunto.

El número uno de la rotación, Carlos Salazar, volvió a tener una destacada apertura de cuatro innings, en los que se enfrentó a 18 contrarios, le anotaron par de veces, con cuatro imparables, regaló un solo boleto y ponchó a cinco, para acreditarse el triunfo desde la lomita. Mateo Rivas y Maycol Ortiz completaron la labor por el equipo que dirige Julio Cardona. Josué Morán cargó con la derrota.

“El pitcheo estuvo muy bien, así como los muchachos que pudieron batear en los momentos más oportunos para llevarnos este triunfo. Se mantiene el objetivo de llegar a la final, yo les dije a los muchachos que debemos ganar tres para entrar y ya conseguimos el primero”, comentó el estratega Julio Cardona.

“Hubo muy buena comunicación en el equipo, además hemos mejorado en algunos errores que teníamos de juegos anteriores. El abridor supo controlarse, el relevista lo hizo bien y el cerrador culminó asegurando el triunfo”, señaló Camilo Navidad.

Ardillas en alza

En el otro compromiso sabatino, los chicos de Agabeisi (La Libertad) sumaron ocho imparables para obtener un importante lauro ante el líder Soyapango con score de 7 anotaciones por 2.

Sergio Solorzano fue el pitcher ganador en trabajo de 4.2 innings, enfrentando a 26 contrarios, a los que limitó a cinco hits y par de carreras, con tres pasaportes y cinco ponches. Samuel Avilés lanzó el resto sin hits, ni carreras y seis abanicados.

Heber Montoya remolcó par de rayitas por los ganadores.

Con los resultados, Soyapango continúa en la cima de la tabla clasificatoria con foja de 9-6; Bengoa-Zacamil lo escolta con registro de 8-3. En el tercero está Agabeisi (La Libertad) con 7-7, mientras Santa Ana tiene 3-11 en la cuarta casilla.

El Campeonato Nacional Juvenil, organizado por la Federación Salvadoreña de Béisbol, con el respaldo del Instituto Nacional de los Deportes (Indes).

Sábado 7 de febrero de 2026.

Parque Saturnino Bengoa

Equipo C H E Bengoa-Zacamil 11 7 1 Santa Ana 3 5 2

Pitcher ganador: Carlos Salazar

Pitcher perdedor: Josué Morán

Sábado 7 de febrero de 2026.

Parque Saturnino Bengoa

Equipo C H E Agabeisi (La Libertad) 7 8 3 Soyapango 2 5 3

Pitcher ganador: Sergio Solorzano

Pitcher perdedor: Daniel Mancía

TABLA TEMPORADA REGULAR 2025-2026

EQUIPO JUEGOS GANADOS PERDIDOS DIFERENCIA Soyapango 15 9 6 – Bengoa- Zacamil 11 8 3 1.0 Agabeisi (La Libertad) 14 7 7 2.5 Santa Ana 14 3 11 6.5

Compartir esta nota