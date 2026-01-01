Las celebraciones de fin de año cierran con saldo de 33 víctimas mortales en accidentes

Día a Día News

ElSalvador–El período de celebraciones de fin de año 2025 cerró en El Salvador con una reducción de fallecidos por accidentes de tránsito, pero con un aumento en el número total de percances viales, según el informe final presentado por Protección Civil.

De acuerdo con el director general, Luis Alonso Amaya, entre el 1 y el 31 de diciembre se registraron 585 accidentes de tránsito, que dejaron 33 personas fallecidas y 414 lesionadas. Las cifras fueron consolidadas hasta la medianoche del 31 de diciembre.

Comparado con el mismo período de 2024, los datos reflejan una disminución significativa en muertes —pasaron de 90 a 33, una reducción del 63%, y no del 172% como se interpretó inicialmente—, aunque los accidentes aumentaron de 401 a 585, es decir, un 45% más.

Amaya destacó que la reducción de fallecidos refleja un impacto positivo de las campañas preventivas y los controles de tránsito desplegados bajo el Plan Fin de Año 2025, pero advirtió que la imprudencia al volante sigue siendo el principal detonante de los siniestros.

“Pedimos a la población mantener la precaución al conducir, respetar las señales y no manejar bajo efectos del alcohol o usando el celular”, recalcó el funcionario.

Incendios y emergencias atendidas

El Cuerpo de Bomberos también presentó su balance comparativo de incidentes atendidos entre el 23 y el 31 de diciembre de 2025, frente al mismo período del año anterior.

El director Baltazar Solano detalló que los incendios en maleza se incrementaron de 66 a 117, y los estructurales pasaron de 36 a 32. También se registraron 17 incendios en vehículos (tres más que en 2024) y 22 en basureros (cuatro más que el año anterior).

El funcionario señaló que el repunte se debió a la combinación de altas temperaturas, quema de pólvora y descuidos durante las festividades.

Rescates y emergencias acuáticas

En las playas y ríos del país, los guardavidas de Protección Civil reportaron 13 rescates acuáticos simples y 31 profundos. Solo una persona falleció ahogada tras lanzarse a una posa del río Lempa el 25 de diciembre.

En total, el plan desplegó 342 socorristas acuáticos en las principales zonas turísticas del país. Las autoridades reiteraron el llamado a respetar las indicaciones de los equipos de rescate y evitar el consumo de alcohol en entornos acuáticos.

El informe recordó que las personas lesionadas o familiares de fallecidos en accidentes de tránsito pueden acudir al Fondo para la Atención a las Víctimas de Accidentes de Tránsito (FONAT), el cual otorga compensaciones económicas si la solicitud se presenta dentro de los seis meses posteriores al hecho.

