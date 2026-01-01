Más de 45 mil productos pirotécnicos ilegales fueron decomisados durante las fiestas de fin de año

Día a Día News

ElSalvador–Durante las celebraciones de fin de año 2025, el Cuerpo de Bomberos de El Salvador decomisó un total de 45,665 productos pirotécnicos prohibidos, en cumplimiento de la Ley Especial para la Regulación y el Control de las Actividades Relativas a la Pirotecnia. Las autoridades reiteraron el llamado a la población para denunciar los puntos de venta ilegales y evitar el uso de artefactos peligrosos.

El director del Cuerpo de Bomberos, Baltazar Solano, detalló que entre los artículos decomisados se encuentran 1,669 morteros superiores al número cinco, 3,636 silbadores y 40,360 fulminantes, que representan solo tres de los 11 productos prohibidos por la normativa.

> “El llamado es a no comercializar estos productos y, definitivamente, a no comprarlos. Si nadie los compra, nadie los venderá. Estos artefactos pueden causar graves daños, especialmente a los niños”, expresó Solano.

La legislación vigente prohíbe la fabricación, distribución y comercialización de una serie de productos pirotécnicos considerados de alto riesgo por su poder explosivo y capacidad de causar lesiones graves o permanentes. Entre los artículos restringidos están:

Morteros superiores al número cinco

Bombas de mezcal

Fulminantes

Triángulo de la muerte

Pelotas explosivas

Destructor

Mina de mar

Botellita de champán

Silbador

Misil chino

Rocket chino

Quienes incumplan esta disposición pueden enfrentar multas equivalentes a 10 salarios mínimos del sector comercio y servicios, lo que equivale a $4,088, según el salario vigente de $408.80.

El Cuerpo de Bomberos informó además que, pese al uso persistente de pólvora, los casos de personas quemadas disminuyeron este año. En total se registraron 115 víctimas, lo que representa una reducción del 16.6 % en comparación con las 138 reportadas durante las fiestas de 2024.

Aunque el consumo de pólvora no está prohibido en El Salvador, la manipulación y venta de productos no autorizados sigue siendo un riesgo latente. Las autoridades instan a la ciudadanía a adquirir únicamente artículos permitidos y en establecimientos autorizados, con el fin de evitar tragedias y proteger la integridad física, especialmente de los menores.

La campaña de control continuará activa durante los primeros días del nuevo año, con operativos de inspección en ferias y puntos de venta, en coordinación con la Policía Nacional Civil y la Dirección General de Protección Civil.

