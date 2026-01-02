Alcaldía de San Salvador da la bienvenida a los primeros bebés del 2026 con kits de apoyo

Día a Día News

ElSalvador–La Alcaldía de San Salvador Centro entregó kits de atención a las madres de los primeros bebés nacidos en 2026 en el Hospital Nacional de la Mujer, como parte de una iniciativa que busca celebrar la llegada de los nuevos integrantes de la capital y apoyar a las familias en sus primeros días.

Los nacimientos —un niño y una niña— ocurrieron durante las primeras horas del 1 de enero. Cada madre recibió un paquete con artículos esenciales para el cuidado de sus hijos, entre ellos pañales, ropa, biberones, frazadas, una bañera y juguetes, informaron las autoridades del hospital.

Nicole Rivera, subdirectora de la Secretaría de la Mujer y Familia de la municipalidad, destacó que la actividad forma parte de un compromiso sostenido por el alcalde Mario Durán con la atención a las familias capitalinas.

“Cada año damos la bienvenida a los primeros bebés del año con estos insumos. Es una forma de acompañar a las madres y desearles bendiciones en esta nueva etapa”, señaló Rivera.

Familiares de los recién nacidos agradecieron el gesto. Flor Hernández, abuela de uno de los bebés, expresó su sorpresa por la visita:

“No esperábamos este regalo. Agradecemos que hayan venido hasta el hospital para darnos este apoyo.”

Los nacimientos marcaron el inicio del nuevo año en el Hospital Nacional de la Mujer, donde el personal médico atendió los primeros partos del 2026 bajo condiciones normales y sin complicaciones, según informaron las autoridades de salud.

