“Las estrías de la piel ya pueden camuflarse sin tinta”

Celebridades como Shakira y Kim Kardashian han revelado su “lucha continua” contra las estrías. No son las únicas, pero representan a una enorme cantidad de personas que buscan soluciones para librarse de esas huellas en la piel.



“Las estrías son alteraciones benignas de la piel, ubicadas específicamente en la dermis, una de las capas más profundas. Las estrías no alteran la función de la piel; sin embargo, debido a su apariencia antiestética, pueden predisponer a la baja autoestima o a trastornos depresivos. Por tanto, el tratamiento aporta satisfacción y bienestar a los pacientes”, explica Daneyza Mas y Rubí, especialista en camuflaje de estrías “cero tinta”, única de su tipo certificada en Estados Unidos.



El procedimiento de camuflaje es natural, indoloro, libre de pigmentos, a través de un serum o suero con aceites orgánicos y vitaminas para mejorar la renovación celular, la reconstrucción y el rejuvenecimiento de las células de fibroblastos, colágeno y elastina.



“A pesar de ser una de las más completas soluciones para esconder las estrías, no todas las personas son aptas. El paciente debe someterse a una evaluación previa, para determinar su condición médica. Por ejemplo, mujeres embarazadas y lactantes, propensos a los queloides, pacientes en terapia de reemplazo hormonal o quimioterapia, entre otros, deben evitar este tipo de tratamiento”, añade Mas y Rubí.



Como opción estética, el camuflaje de estrías ayuda a regenerar la piel de forma natural y produce cambios positivos en la autoestima. Sin embargo, insiste, “las estrías no se eliminan”.



“Las estrías se camuflan. Algunas, con un nivel de profundidad elevado, incluso no pueden tratarse”, advierte la especialista en pigmentología y CEO de MasyRubi Skin Center.



Además del camuflaje en manos de un especialista certificado, las personas pueden complementar el tratamiento —o evitar la aparición de otras nuevas estrías— con algunos procedimientos caseros, según la experta. Entre ellos:



Claras de huevo: son el ingrediente natural para combatir las estrías por su alto contenido en proteínas y aminoácidos. A diario, durante dos meses.



Aceite de oliva: calentarlo durante un minuto, y cuando se enfríe dar ligeros masajes circulares en la zona afectada y luego enjuagar con abundante agua tibia.



Azúcar: exfoliante natural para la piel, con unas gotas de aceite de almendras y jugo de limón. Aplicar directamente durante diez minutos. Enjuagar con agua fría.



Aceite de ricino: mejora la apariencia. Aplicarlo y masajear suavemente en movimientos circulares durante diez minutos, todos los días por un mes.

