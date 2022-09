¿Cómo reconocer una buena compra inmobiliaria?

Escucha este artículo Escucha este artículo

Los cinco pasos del experto Daniel Segovia

Los mercados han innovado sus formas de hacer ganar dinero, y tal vez no se les escuche y lea adecuadamente. No porque no queramos, sino porque la mente está educada para recibir la información ganadora.



“La estrategia ganadora puede estar en tus manos si te educas y actúas de manera eficaz en los mercados más importantes”, afirma el empresario y coach de bienes raíces Daniel Segovia.



Muchas preguntas aparecen en este momento, por ejemplo: ¿cómo diversificar los ingresos? ¡La respuesta es muy sencilla! Hay que aprender sobre los mercados, invertir con responsabilidad y explorar las múltiples opciones que brinda el mundo de los negocios inmobiliarios.



“Deja de soñarlo, toma la decisión de formarte y adentrarte en este interesante mundo que te hará exitoso, deja de hacerte preguntas y juntos develemos la hipótesis”, agrega el creador de una comunidad latina de inversionistas, durante más de seis años, en el sector inmobiliario.



¿Cómo saber si estamos ante una buena compra? Lee con atención y ponlo en práctica:



1-Asegurarnos de comprar una propiedad por debajo del precio del mercado. No competir en precio.



2-Cerciorarnos de encontrar propiedades similares a una milla dentro del mismo micromercado, como máximo.



3-Desarrollar una estrategia para los comparables y buscar siempre ser relevante en las casas de igual condición: peras con peras y manzanas con manzanas.



4-Buscar apalancamiento financiero para que no gastar el cash, porque se acaba y cierra la puerta a más oportunidades.



5-Edúcate todos los días en los temas del mercado inmobiliario.



Daniel Segovia trabaja de la mano con su mentor Robert Shemin, a quien “The New York Times” califica como autor bestseller. Participa como director de mentoría y coach principal de “Ganadores – Inversión en Bienes raíces”, entrenando a más de 1.400 inversionistas de propiedad raíz, a quienes asesora semanalmente en Estados Unidos y América Latina.



“El éxito no está detrás de ti, sino en tus manos. Capacítate y logra tus metas aprendiendo a aprovechar grandes oportunidades. Invertir en conocimientos es la verdadera clave para hacer dinero”, asegura el experto.

