¿Las mamás deciden todo?

Las niñas con acceso a la educación incrementan la productividad económica así como también a mejorar la nutrición de sus familias: por cada año que una niña asiste a la escuela por encima del cuarto grado, su salario promedio se ve incrementado en un 20% y el tamaño de su familia desciende un 20%.

Las mujeres que están facultadas y empoderadas para tomar decisiones fortalecen el cuidado de la salud familiar

Las mujeres deciden:

70% de las compras de los hogares en Europa son generadas por mujeres

90% de las decisiones del día-a-día en Canadá son influenciadas por mujeres

83% de todas las compras de consumo en los Estados Unidos las generan las mujeres

La mayoría de las decisiones de salud del hogar las toman las mujeres

De acuerdo a datos de Estados Unidos, las mujeres toman las decisiones de compra de*:

85% de los automóviles

92% de las vacaciones

89% de las cuentas bancarias

62% de las decisiones relacionadas a la salud de toda la familia

Otro 27% reporta tomar las decisiones de forma conjunta con su pareja/esposo y/o hijos

Estudios en México muestran que las mujeres toman las decisiones de

compra en**:

67% de los productos para cuidado de la salud

78% de los productos para higiene personal

Los roles de la mamá en el cuidado de la salud*

El 79% Selecciona el doctor de sus hijos

El 84% Lleva hijos a consultas médicas

El 78% Se asegura que su hijo obtenga los cuidados recomendados

El 57% Es responsable primario de decidir por el seguro médico de sus hijos

Más de 1 de cada 10 mujeres está a cargo de un familiar de edad avanzada o con enfermedad crónica*

Porcentaje con que las mujeres apoyan a sus familiares enfermos en diferentes rubros

91% Trabajo doméstico, compras, mandados, comidas, etc.

83% Transporte

66% Financiero (pagos, seguros, Bancos)

65% Decisiones médicas (e.g. elegir doctor o centro de atención)

58% Cuidados médicos (e.g.inyectar, dar medicinas, ajuste de equipos)

42% Cuidados físicos (e.g. bañar, vestir, etc)

