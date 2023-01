Escucha este artículo Escucha este artículo

El reciente lanzamiento «God Loves Cancer People Too» del autor de Page Publishing, Winston E. Malcolm Baxter, comparte palabras inspiradoras de Dios a través de la poesía que brilla la luz y alienta a las personas de todo el mundo a ser valientes y tener fe.

Winston E. Malcolm Baxter es un contador público certificado panameño, administrador de empresas, abogado, economista y especialista en metodología del inglés como segundo idioma. También es ciudadano de los Estados Unidos con estudios en gestión de marketing y asistencia legal. Ha escrito varios libros y artículos para el American TESOL Institute. Sus libros anteriores son: «Panama’s Contributions to the Development of the United States’ Capital Accumulation and Power» (inglés) y «Panamá y sus formas de contribuir a la acumulación de capital y poder de los Estados Unidos».

Presenta su nuevo libro «God Loves Cancer People Too» (Dios ama a las personas con cáncer también) una maravillosa variedad de versículos que contienen aliento espiritual para todos mientras enfrentan una vida de desafíos y problemas inesperados. Es una colección de poemas escritos en inglés y español que trabajan juntos para tocar los corazones de muchos creyentes; contar una historia acerca del cáncer y la lucha y la esperanza que viene con ella.

Hay millones de personas, en todo el mundo, que han sido afectadas por una forma u otra de cáncer. Muchos más familiares y amigos comparten sus sentimientos y oran a Dios todos los días por las personas que han sido diagnosticadas y actualmente están tomando tratamientos o viven con el temor constante de volver a caer en esta enfermedad que no tiene piedad.

El libro muestra cómo Dios puede preparar a un individuo para una misión en este mundo, incluso cuando a veces el viaje puede ser doloroso y aparentemente peligroso. De estar presumiblemente en la cima del mundo con numerosas profesiones, el cáncer se convirtió en el vehículo que acercó a este escritor a Dios. Le permitió encontrar las palabras para difundir Su Santa Palabra al mundo. Cada poema en este libro recuerda a todos que Dios permanece presente en todo.

Malcolm Baxter comparte «Un poema narrativo», tanto en inglés como en español, expresando sus sentimientos mientras sufría de cáncer como invitado en el American Cancer Society Hope Lodge en Tampa. Expresa el miedo, la ansiedad, la incomodidad, la tristeza, la felicidad, las esperanzas y la fe en Dios durante el tiempo del tratamiento del cáncer y después.

Cuenta su asombro por la belleza, la limpieza y la comodidad en el Hope Lodge. Escribe sobre su profundo aprecio y gratitud al personal y voluntarios que hacen casi lo imposible para satisfacer a los enfermos. El irónico anhelo por el lugar donde el autor pasó sus días de enfermedad y el deseo de compartir experiencias con otros que actualmente atraviesan esta enfermedad.

Durante el tiempo de su tratamiento de cáncer, el autor estableció amistades duraderas con personas de diferentes orígenes, culturas, y países. Tales cosas lo ayudaron a escribir acerca de la fortaleza y belleza de diferentes personalidades que le trajeron momentos de gran reflexión y alegría, aun en medio de los dolores y la inseguridad de la vida. Esto muestra como Dios está presente también, con amor, durante nuestras enfermedades.

Este libro también presenta varios poemas que muestran el papel de una familia amorosa, como gran fuente de apoyo en tiempos de serias enfermedades. Nuevamente, el autor muestra que la palabra de Dios permanece siendo una clara guía para continuar caminando juntos con amor. El autor revela su fe cristiana y sentimientos hacia las iglesias.

Este libro es muy útil para acompañar a toda persona con serios problemas, especialmente aquellos sufriendo de enfermedades como el cáncer y otras al borde de la muerte, para que miren hacia el más poderoso para pedir perdón, misericordia y ayuda.

Publicado por Page Publishing, el libro de Malcolm Baxter trae un viaje conmovedor para enfrentar la adversidad de la enfermedad, el caos de la vida y la esperanza que uno puede obtener del amor eterno de Dios.

Estos versículos ayudan a uno a encontrar la libertad del dolor y la inspiración para vivir en la Palabra de Dios.

530 total views, 530 views today