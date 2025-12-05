Las personas no cambian, solo cambian sus intereses

Por Mauricio Rodríguez / Sociólogo

Dia a día, vemos, leemos o escuchamos a representantes de sectores opositores salvadoreños, de todos los sabores y de todos los colores, les une un interés en particular y es el odio que le tienen al Presidente Nayib Bukele, lo cual es comprensible pues la ascensión al poder en 2019, propicio un descalabro entre otras cosas el modo de vida de estos personajes quienes se habían acostumbrado a lactar del pecunio estatal disfrazado en algunos casos de organizaciones no gubernamentales, de medios periodísticos o simplemente representando a algún partido político, entre estos se observan algunos de estos personajes que en un inicio se derretían en halagos hacia el mandatario salvadoreño, llegando inclusive a tener espacios en medios de comunicación ( de lo cual guardo celosamente pruebas), sus expectativas eran convertirse en altos funcionarios en cargos como diputados, ministros, embajadores o fiscal general de la república, entre otros, no obstante ello, ahora sus intervenciones en medios de comunicación igual afines algunos de ellos a sus trasnochadas pretensiones, pues para decirlo en buenos términos, de igual manera habrá uno que otro entrevistador que igual soñaba con convertirse en funcionario de alto nivel, lo cual de igual manera no fue posible, considerando que la decisión de nombrar a uno o a otro personaje al frente de las instituciones es única y exclusiva del señor presidente quien en base a criterios definidos nombra de acuerdo no a compromisos por que le hayan aplaudido, sino mas bien por capacidad técnica y visión política de país, de real compromiso con un proyecto político que tiende a convertirse en un programa de largo alcance.

Las personas siguen siendo las mismas, lo que en realidad cambian son sus intereses y allí vemos desfilar día a día a algunos personajes que buscan con sus intervenciones provocar al gobierno salvadoreño a que este recurra a actos de represión lo cual no va a ocurrir, pues no estamos en lo que ellos dicen que estamos en dictadura, esto ni por asomo; sin embargo, su discurso es ese y mantienen una lógica a la inversa buscando aprovechar cada espacio para tratar de deslegitimar las buenas acciones del gobierno salvadoreño liderado por el presidente Bukele.

La realidad política salvadoreña ha llegado a cambiar de modo tal que existe una percepción entre la población y es que hay un acomodamiento de ahora vivir en condiciones de paz y de seguridad tal es el caso de eventos masivos donde en el pasado eran dominadas por pandillas o al menos se percibía un ambiente de pesadez, pues era latente el nivel de peligrosidad en el que todo El Salvador se movía algo que ahora no se extraña, no obstante, uno de los voceros de los grupos opositores en medios de comunicación llego a expresar que se extraña a las pandillas pues para este personaje vivíamos mejor de como ahora estamos, la verdad uno los ve y piensa si en realidad lo hacen porque su tozudez no les deja ver la objetividad de lo que ahora somos o son simplemente “payasos” que buscan monetizar con sus torcidas alocuciones.

La realidad del pueblo salvadoreño en general, del pueblo honrado y trabajador, del salvadoreño de bien que día a día lucha por mantener su familia con sus condiciones de vida material satisfechas es el que agradece lo que el Presidente Bukele ha hecho por nuestra patria devolviendo la alegría y la libertad ambulatoria y que haya colocado a la delincuencia representada en las pandillas en el lugar que les corresponde, a pesar de este clima que augura unas celebraciones de navidad y de año nuevo muy diferente para nuestra gente, es decir, en seguridad total, aun así se siguen escuchando alocuciones de estos representantes de los sectores opositores queriendo deslegitimar lo bueno que este gobierno hace y seguirá haciendo por nuestra gente, por eso afirmo la gente no cambia, solo cambia sus intereses.

