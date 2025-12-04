Más de 1,600 agentes y plan vial garantizan seguridad en Villa Navideña 2025

Día a Día News

El Salvador–El Gobierno anunció este jueves un despliegue de 1,000 soldados de la Fuerza Armada y 600 policías de la PNC para garantizar la seguridad durante la Villa Navideña 2025, que se inaugura este viernes 5 de diciembre en el Centro Histórico de San Salvador.

Este evento se perfila como uno de los principales atractivos de la temporada navideña para nacionales y extranjeros, con un plan de movilidad y seguridad diseñado para asegurar un ambiente tranquilo y ordenado.

El ministro de Defensa Nacional, René Francis Merino Monroy, explicó que el dispositivo de seguridad contará con tres anillos de control. El primer anillo, ubicado dentro de la Villa, tendrá 500 efectivos encargados de la seguridad interior. El segundo se establecerá en los portales de acceso, con 400 soldados que realizarán patrullajes motorizados y aéreos, incluyendo el uso de drones. El tercer anillo cubrirá las calles, avenidas y áreas de parqueo aledañas, con 100 elementos que garantizarán el control perimetral del evento.

Por su parte, el ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, indicó que la Policía Nacional Civil realizará rotaciones permanentes con 600 agentes para mantener la vigilancia desde las 4:00 p.m., cuando comienzan las actividades, hasta la clausura de la Villa. “El nivel de seguridad debe ser meticuloso para garantizar que todos los salvadoreños disfruten esta época en un entorno seguro”, señaló.

Morena Valdez, ministra de Turismo, destacó que el Centro Histórico es el segundo destino más visitado a nivel nacional, con un registro de 3.6 millones de turistas internacionales hasta noviembre de 2025. La Villa Navideña se ha consolidado como un espacio que atrae tanto a visitantes locales como extranjeros, impulsando el turismo y la economía local.

Movilidad y cierres viales para facilitar el acceso

El ministro de Obras Públicas y Transporte, Romeo Herrera, detalló el plan de movilidad que acompañará las celebraciones. La Villa Navideña ocupará un área de 242,000 metros cuadrados, con horarios de apertura de 10:00 a.m. a medianoche. Para facilitar la circulación y la seguridad, se realizarán cierres viales en puntos estratégicos del Centro Histórico, incluyendo calles como Rubén Darío y varias avenidas sur y oriente.

Se habilitarán rutas alternas por la Alameda Juan Pablo II, Bulevar Venezuela, 17ª avenida Sur, 10ª avenida Sur y 25ª avenida Norte/Sur. Los espacios destinados para estacionamiento estarán sobre la 4ª calle Poniente, en un tramo entre la 25ª avenida Sur/Norte y la 15ª avenida Sur, entre el Fondo Social para Vivienda y el Parque Bolívar. Se instalarán más de 20 intersecciones semafóricas intervenidas y pantallas de mensajería variable para informar novedades en tiempo real. Además, se brindará información vial mediante aplicaciones como Waze y Google Maps.

Espacios temáticos y actividades para toda la familia

La Villa Navideña 2025 contará con diversas atracciones distribuidas en plazas y parques del Centro Histórico. Entre ellas se incluyen la Casa del Grinch, la Fábrica de Galletas en Plaza Morazán, la Casa de Santa en Parque Libertad, la Estación del Tren y el Mercado Navideño.

En la Plaza Gerardo Barrios se ubicará el árbol navideño más grande de Centroamérica, acompañado por un escenario principal donde se ofrecerán shows en vivo gratuitos todos los días, así como espectáculos de fuegos artificiales.

Alejandra Orozco, coordinadora de Proyectos de Educación del Despacho de la Primera Dama, resaltó que este año la Villa triplica su capacidad con espacios ampliados para que las familias puedan reunirse y disfrutar. “Lula, la embajadora, estará junto a sus amiguitos para atender a los visitantes en un ambiente de sano esparcimiento”, agregó.

La Villa Navideña se consolida como una actividad emblemática de fin de año en la capital, que combina entretenimiento, cultura y seguridad para recibir a miles de personas en un ambiente adecuado para toda la familia.

Este despliegue integral forma parte de una estrategia gubernamental para revitalizar el Centro Histórico, posicionándolo como un centro turístico y comercial de relevancia nacional con altos estándares de seguridad y movilidad.

