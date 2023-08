LéaLA, feria del libro: “Tú eres tu idioma. Eres el español”

Escucha este artículo Escucha este artículo

Bajo el lema “Tú eres tu idioma. Eres el español”, la Fundación Universidad de Guadalajara en Estados Unidos anunció la celebración de la Feria del Libro en Español y Festival Literario LéaLA , que se llevará a cabo del 14 al 17 de septiembre en la Plaza de la Cultura y Artes de la ciudad de Los Ángeles.

En el evento de presentación, que se llevó a cabo en la Biblioteca Central de Los Ángeles, la directora general de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara y de LéaLA, Marisol Schulz Manaut, resaltó la importancia de nuestro idioma y dijo que “todos habitamos esa patria que Carlos Fuentes denominó el territorio de La Mancha, lo cual no es poco para quienes hablamos español”. La también editora afirmó que desde el 2011 LéaLA se ha considerado como uno de los encuentros literarios más importantes y esperados del sur de California.

Para resaltar la importancia de esta Feria del Libro en Español y Festival Literario LéaLA, señaló que en la edición pasada participaron más de 80 autores y 35 casas editoriales, además de una serie de conferencias y talleres a los que acudieron más de 7.400 personas.



“LéaLA está comprometida a seguir promoviendo la lectura en todos los ámbitos”, agregó Schulz al mencionar que este año habrá una agenda muy diversa que incluye segmentos como el de Central de Poesía, donde los poetas convocados podrán interactuar entre ellos e improvisar, incluso en lenguas indígenas. “Digamos que es algo así como un palomazo poético”, agregó.

También recordó que este es un año complejo y triste para quienes organizan LéaLA por la muerte de su fundador, Raúl Padilla, exrector de la Universidad de Guadalajara y presidente de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. “Siempre estuvo cercano a los detalles de la organización. Seguiremos con su visión y legado de promover en esta ciudad de creciente población hispana, el idioma español que nos hermana”.



Por ser un evento producido por la Universidad de Guadalajara, una de las instituciones de educación más importantes de México, el Foro de las ideas que tendrá lugar dentro de la programación de 2023 será nuevamente de gran relevancia, porque ahí se discuten a profundidad temas de actualidad relevancia social con la participación de reconocidos académicos.



Parte central de LéaLA de este año son los talleres infantiles, a cargo del programa “Letras para volar”, dijo Schulz. “Tendremos 11 talleres para niños, cuya temática será el arte popular mexicano, donde a través de juegos los pequeños se adentrarán en ese universo.”

También informó de la alianza recién formada con el Instituto Cervantes de Los Ángeles, que recientemente inauguró su sede en esta ciudad. “Ambas instituciones buscamos lo mismo, promover la lectura y el idioma español”, agregó.



Luis García Martín, reconocido novelista y director del Instituto Cervantes en Los Ángeles, en su intervención señaló que “el leer, además de darte la posibilidad de entrar en otros mundos, te otorga un gran placer, y eso es algo muy pocas veces reivindicado”. La lectura y los libros en general – agregó- permiten construir sociedades mejores, “permiten que todos seamos mejores, no sólo por la lectura misma, sino por la información que nos proporcionan los libros, por la capacidad de meterse en la piel del otro, por la versatilidad de los contenidos”.



Puntualizó que el idioma español es una lengua con muy buenas calificaciones. “Es hermoso, pero también es un idioma de poder político, de poder económico, es la lengua de la ciencia y la tecnología”. García Martín reconoció la importancia de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara y de LéaLA. “Han conseguido hacer lo que nadie ha logrado: reunir todo tipo de voces, llenar el espacio físico y espiritual del libro en español y que eso tenga una prolongación en una ciudad como Los Ángeles, es de gran relevancia”, dijo.



Por su parte, Gustavo Padilla Montes, presidente de la Fundación Universidad de Guadalajara USA hizo mención al recientemente fallecido Raúl Padilla López, quien en alguna ocasión afirmó que una sociedad que no lee es una sociedad sin imaginación. Y agregó que se seguirá el legado de este gran promotor cultural a través de la Fundación: “Lo seguiremos haciendo de la mano de Marisol Schulz”.

Para la edición 2023 de LéaLA se tiene preparada una fiesta literaria, cultural y académica de gran nivel y añadió: “estamos empeñados en la construcción de un mundo más humano, amable y comprometido”, y que los libros sean la principal herramienta para conseguirlo.”

Este año LéaLA coincidirá con el Mes de la Hispanidad y particularmente con las fiestas patrias de México. “Pero esta es una fiesta no solo de los mexicanos sino de todos los que hablamos español, que somos más de 500 millones de personas en el mundo”, dijo Schulz. “Aunque tenemos una gran dispersión geográfica y diferentes acentos y significados, son nuestras coincidencias las que nos unen”.



LéaLA 2023 es organizado por la Fundación Universidad de Guadalajara USA, con el apoyo del Legado Grodman y la colaboración del Consulado General de México en Los Ángeles, la Asociación de Egresados de la Universidad de Guadalajara en Los Ángeles, así como varias instituciones públicas y privadas de ambos lados de la frontera.



Entre los invitados a LéaLA 2023 se encuentran los siguiente escritores:

El reconocido escritor de literatura infantil y juvenil Antonio Malpica, quien entre otros premios importantes ha sido merecedor del Premio “Gran Angular” de Literatura Juvenil; el premio “El Barco de Vapor” de Literatura Infantil; el Premio de Novela Breve “Rosario Castellanos”, el de Novela Negra “Una vuelta de tuerca” y el Premio Internacional Norma de Literatura Infantil y Juvenil.



Antonio Ortuño, periodista y escritor tapatío, quien también ha recibido distintos reconocimientos internacionales, como el Premio de la Fundación Cuatrogatos, de Miami al mejor libro juvenil por Elrastro (2017), o el V Premio Rivera del Duero y Premio Bellas Artes de Cuento Hispanoamericano 2018 por La vaga ambición. Entre sus novelas se encuentran El buscador de cabezas (2006), Recursos humanos (2007), Ánima (2011). Su más reciente novela, La armada invencible, toca la alrevesada biografía de una hermandad de músicos, jóvenes promesas que nunca se cumplieron y que, ahora, padecen el peso de las decisiones que los llevaron a una vida rutinaria y con olor a derrota.



Benito Taibo, escritor, periodista, entusiasta promotor de la lectura entre los jóvenes y actual director de Radio UNAM. Su versatilidad hace que su trabajo transite entre la poesía, el cómic, la televisión y la publicidad. Benito ha sido pieza clave en todas las ediciones de LéaLA, pues ha tenido decenas de presentaciones con jóvenes y niños donde de manera jovial les habla de la importancia de la lectura. La Feria Internacional del Libro de Guadalajara le otorgó el Homenaje Fernando Benítez por su labor como periodista cultural. “Yo siempre escribo desde la óptica de un lector, siempre escribo lo que me gustaría leer y, tal vez, en esto radica que los chavos se sientan identificados por lo que dice un viejito de 58 años”, afirmó hace unos años este reconocido autor.



Mónica Lavín. Bióloga de profesión, Mónica “colgó los hábitos” de la biología para dedicarse por completo a la literatura, y se ha consolidado como de las autoras consentidas de los lectores en nuestro idioma. Es autora de libros de cuentos, novelas y ensayo. Ha sido Premio Nacional de Literatura Gilberto Owen por el libro de cuentos Ruby Tuesday no ha muerto, Premio Narrativa de Colima por su novela Café cortado, Premio Iberoamericano de Novela Elena Poniatowska por Yo, la peor, un libro en el que explora la vida de Sor Juana Inés de la Cruz. Además de su obra literaria, Mónica escribe una columna semanal en el periódico mexicano El Universal y ha sido conductora de varios programas culturales de Televisión. Para Mónica, la literatura es una oportunidad para contagiar de la pasión lectora.



Myriam Moscona es una reconocida poeta, traductora, novelista y periodista mexicana. Hija de migrantes búlgaro-sefardíes que llegaron a México en 1948, es una integrante destacada de la diáspora judía que se instaló en México. Ha trabajado como guionista y productora en radio y televisión. Fue productora y locutora del noticiero cultural Nueve treinta para Canal 22 de México de 1993 a 2001, programa pionero de la televisión cultural. Como periodista cultural ha colaborado en publicaciones como Diálogos, La Brújula en el Bolsillo, Unomásuno, La Jornada o Reforma y para los suplementos Sábado, La Jornada Semanal y Confabulario. Entre otros premios ha sido merecedora del Premio Bridging the Gulf 1999 otorgado por la US-México Fund for Culture en la ciudad de Nueva Orleans; así como el Premio Instituto Cultural México-Israel en 2000 y el Premio Manuel Lewinski 2017 por su trayectoria artística. En 2012 recibió uno de los premios más importantes que se entregan en México, el Xavier Villaurrutia, por su obra Tela de Sevoya, A medio camino entre la novela, la poesía y la memoria, este libro extraordinario nos adentra en el territorio secreto de la palabra y su poder de salvación. Myriam Moscona, judía sefardí, revive las sombras y las voces de su pasado a través del ladino, el español antiguo hablado aún hoy por los sefardíes, y con él revisita los fantasmas familiares.

Qué: LéaLA Feria del Libro en Español y Festival Literario

Cuándo: 14 al 17 de septiembre 2023

Dónde: LA Plaza de Cultura y Artes. 501 N. Main St., Los Angeles, CA 90012

Costo: Gratuito

Compartir esta nota