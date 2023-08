El condado de Los Ángeles lanza  “Pathway Home”

Escucha este artículo Escucha este artículo

El condado de Los Ángeles ha lanzado Pathway Home , una gran expansión de sus esfuerzos para resolver los campamentos, con una operación exitosa en la zona no incorporada de Lennox que ayudó a 59 personas a mudarse al interior.

El programa de resolución de campamentos Pathway Home, que incluye vehículos recreativos o vehículos recreativos, es solo un componente de la respuesta continua y múltiple a la crisis de personas sin hogar lanzada bajo la emergencia declarada por la Junta de Supervisores en enero.

El programa, que se implementará en otras comunidades del condado de Los Ángeles en los próximos meses, se asociará estrechamente con las jurisdicciones locales.

La primera resolución de campamento de Pathway Home , en la zona no incorporada de Lennox, se llevó a cabo del 9 al 11 de agosto y se llevó a cabo en colaboración con la Oficina de la Supervisora ​​Holly Mitchell junto con funcionarios que prestan servicios en Lennox y las ciudades de Inglewood y Hawthorne.

Esta operación se centró en un grupo de campamentos de larga data, incluido uno denominado “El callejón sin salida”, al lado o debajo de la autopista 405, cerca del Aeropuerto Internacional de Los Ángeles. En total, 59 personas recibieron apoyo para entrar, 50 de las cuales optaron por mudarse a un hotel administrado a través de Pathway Home, mientras que otras nueve ingresaron a otras formas de alojamiento provisional. Pathway Home también apoyó el alojamiento de 26 mascotas, la remoción de siete vehículos recreativos y la limpieza y remoción de tiendas de campaña, basura y otros artículos del sitio.

El lanzamiento de Pathway Home se produce cuando el condado también se está asociando de manera estrecha y exitosa con la ciudad de Los Ángeles en su propio programa de resolución de campamentos, Inside Safe.

“Pathway Home es parte de una movilización urgente que refleja un enfoque práctico para ampliar y acelerar soluciones comprobadas para reducir la falta de vivienda sin hogar”, dijo la directora de la Iniciativa para personas sin hogar del condado de Los Ángeles, Cheri Todoroff, cuyo equipo dentro del director ejecutivo Oficina coordinó la operación.

Los supervisores elogiaron el lanzamiento de Pathway Home, que ayudará a las personas que viven en la calle a entrar en sus casas ofreciéndoles una gama más diversa de opciones inmediatas para viviendas provisionales junto con un conjunto integral de servicios integrales, con el objetivo de ayudarlos a lograr estabilidad y, en última instancia, mudarse a una vivienda permanente.

“La crisis de personas sin hogar requiere un enfoque urgente y singular para que todas las personas, independientemente de cómo vivan en las calles, estén conectadas a una vivienda a largo plazo y a los servicios de apoyo que necesitan para quedarse. Estoy orgulloso de que el programa piloto de campamentos para vehículos recreativos del condado sea uno de los componentes clave de Pathway Home. Esto es fundamental para nuestras comunidades no incorporadas que siguen estando muy afectadas por la falta de vivienda vehicular”, dijo la supervisora ​​Holly J. Mitchell, 2º Distrito . “Al centralizar el alcance y las soluciones para personas sin hogar del condado bajo un mismo paraguas para que los socios clave de los departamentos del condado y las jurisdicciones de la ciudad trabajen juntos con el poder de la orden de emergencia, Pathway Home puede ayudarnos a abordar esta crisis de manera significativa”.

“El condado de Los Ángeles está demostrando una vez más su firme compromiso de abordar la crisis en nuestras calles”, dijo la supervisora ​​Hilda L. Solis, 1.er Distrito . “Con Pathway Home, estamos utilizando todas las herramientas a nuestra disposición, incluidos los poderes de emergencia y los fondos de la Medida H, para resolver los campamentos de personas sin hogar al ofrecer mejores alternativas. Estos incluyen una habitación de hotel en la que pueden quedarse de inmediato, servicios de apoyo para ayudarlos a recuperarse y subsidios de alquiler para ayudarlos a pagar un apartamento propio. Nuestras ciudades locales y comunidades no incorporadas son cruciales para este esfuerzo y les agradezco su colaboración”.

“Nuestra declaración de estado de emergencia con respecto a la falta de vivienda nos permite avanzar más rápido y reducir la burocracia para brindar servicios y refugio a nuestros vecinos sin hogar”, dijo la supervisora ​​Lindsey P. Horvath, 3er Distrito . “Pathway Home amplía el trabajo del condado para brindar atención coordinada, incluidos apoyos para la salud mental y el uso de sustancias, para comunidades no incorporadas y ciudades más pequeñas. Nos enfocamos en brindar la gama completa de servicios intensivos disponibles en el Condado, hechos posibles a través de la Medida H, a los residentes sin vivienda para que puedan sanar y transformar sus vidas”.

“Esta nueva estrategia debe basarse en lo que hemos aprendido de Project Roomkey e Inside Safe para que podamos abordar de manera más efectiva los campamentos en vecindarios de todo el condado fuera de la ciudad de Los Ángeles”, dijo la presidenta de la junta y supervisora ​​Janice Hahn, 4 Distrito 8. “Muchos campamentos se han convertido en comunidades muy unidas y vamos a tener una mejor oportunidad de convencer a la gente para que entre si podemos reunir campamentos enteros”.

“Una de las mayores fortalezas de Pathway Home es su capacidad para aprovechar el poder de múltiples entidades para que trabajen al unísono”, dijo la supervisora ​​Kathryn Barger, 5.º distrito . “Ayudar a las personas sin hogar requiere una planificación cuidadosa y una amplia gama de servicios de apoyo junto con las opciones de vivienda. Me alegra ver que todos esos componentes son parte del diseño del programa de Pathway Home. Ayudar a las personas sin hogar a vivir en nuestras calles no es fácil. Se necesita persistencia y consistencia. Como he dicho todo el tiempo, la Los mejores enfoques aplican esfuerzos colaborativos y coordinados. Pathway Home será un ejemplo de esto”.

Además de la Oficina del Supervisor Mitchell, la empresa no incorporada Lennox y las Ciudades de Inglewood y Hawthorne, los socios del Condado en la primera resolución del campamento Pathway Home incluyeron a la Autoridad de Servicios para Personas sin Hogar de Los Ángeles (LAHSA); los Departamentos de Servicios de Salud, Salud Mental, Obras Públicas, Alguacil y Cuidado y Control de Animales del Condado; los proveedores sin fines de lucro Caridades Católicas – St. Margaret’s Center, Mental Health America LA, Harbor Interfaith, St. Joseph Center y PATH; y el Departamento de Transporte de California (Caltrans) y la Patrulla de Carreteras de California (CHP).

