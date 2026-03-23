Lenovo es nombrada una de las empresas más sostenibles

Lenovo ha vuelto a ser reconocida entre las 100 empresas más sostenibles del mundo, según el Ranking Global 100 de los Corporate Knights 2026 presentado en la Mesa Redonda Anual de CEOs de la organización durante el Foro Económico Mundial en Davos.

El Global 100 evalúa empresas que cotizan en bolsa con ingresos superiores a 1.000 millones de dólares estadounidenses mediante metodología actualizada y filtros excluyentes. Para 2026, Corporate Knights evaluó a las empresas mediante tres métricas ponderadas por igual:

Inversiones sostenibles

Ingresos sostenibles según la Taxonomía de Economía Sostenible de los Corporate Knights

El Sustainable Revenue Momentum, que mide el crecimiento de los ingresos sostenibles de 2022 a 2024

Los resultados de este año refuerzan una tendencia poderosa: las empresas del Global 100 están aumentando sus fuentes de ingresos sostenibles al doble del ritmo de sus otros ingresos. A pesar del aumento del escrutinio y los vientos políticos en contra hacia las acciones de ESG y climáticas, estos líderes en sostenibilidad continuaron logrando un sólido rendimiento financiero en 2025.

«Hemos visto un progreso notable desde nuestra primera inclusión en el Global 100 en 2015, tanto dentro de nuestro sector como en Lenovo», dijo Mary Jacques, directora ejecutiva de ESG Global y Cumplimiento Regulatorio en Lenovo. «Hoy en día, la sostenibilidad es una parte integral de nuestros ingresos debido a cómo se ha integrado en nuestros productos, servicios y soluciones.»

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