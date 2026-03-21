México activa simulacros militares para blindar el Mundial 2026

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México–Las autoridades de México intensificaron sus preparativos de seguridad de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026 con la ejecución de ejercicios estratégicos en coordinación con organismos deportivos y fuerzas armadas.

La Federación Mexicana de Fútbol informó que participó en un simulacro junto a la Secretaría de la Defensa Nacional, como parte de una estrategia nacional orientada a proteger a visitantes, delegaciones y población durante el torneo.

El operativo forma parte del denominado “Plan Kukulcán”, una iniciativa que articula a instituciones de los tres niveles de gobierno y entidades estratégicas. Dentro de este esquema se desarrolló el ejercicio militar “Ollamani”, realizado en instalaciones del Campo Militar 37-A, en San Juan Teotihuacán, Estado de México.

Durante las maniobras se ejecutaron protocolos ante diversas amenazas, incluyendo operaciones antidrones, detección y neutralización de explosivos improvisados, así como simulaciones de sabotaje en sistemas de transporte público.

Además, se contemplaron escenarios de riesgo como robos a delegaciones deportivas, incidentes con materiales peligrosos en zonas cercanas a estadios y situaciones de secuestro de personal diplomático, con apoyo de vigilancia aérea.

México será una de las sedes del Mundial 2026 junto a Estados Unidos y Canadá. En territorio mexicano, los partidos se disputarán en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.

El Estadio Azteca albergará cinco encuentros, mientras que las otras sedes recibirán varios partidos adicionales, incluidos compromisos de repechaje.

La edición de 2026 marcará la tercera ocasión en que México organiza una Copa del Mundo, tras haber sido anfitrión en 1970 y 1986.

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